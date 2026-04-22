サイオステクノロジー、クラウドワークフロー「グルージェントフロー」と「kintone」の双方向連携を実現

サイオステクノロジー株式会社

サイオステクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：喜多 伸夫、以下、サイオステクノロジー）は、クラウドワークフロー「グルージェントフロー（Gluegent Flow）」において、サイボウズ株式会社が提供する「kintone」との連携を強化します。

これに伴い、kintoneから「グルージェントフロー」へのデータ連携を自動化する新機能「グルージェントフロー連携プラグイン」を2026年4月22日より提供開始します。本機能により、従来から提供していた「グルージェントフロー」からkintoneへのデータ連携とあわせて活用することで、「グルージェントフロー」とkintone間の双方向データ連携が可能になります。

【背景】

現在、kintoneは累計導入社数4万2千社を超え、企業の業務改善を支えるプラットフォームとして広く普及しています。kintoneの業務利用が部署をまたがって広がってくると、もともとあった部署間の複雑な承認プロセスが見えるようになり、それが課題となっていました。特に、「部署×金額」等の複雑な条件分岐を伴う承認フローをkintoneの標準機能のみで設定することは難易度が高く、現場の負担となっていました。

一方、「グルージェントフロー」を利用するユーザー企業からは「kintoneからグルージェントフローへデータを直接連携したい」「手作業による二重入力と転記ミスを解消したい」などの要望がありました。こうした背景を受け、複雑な承認フローにかかる課題解決と「双方向のデータ連携」を両立させる新機能の開発に至りました。

【サービス概要】

新機能「グルージェントフロー連携プラグイン」は、kintoneと「グルージェントフロー」のシームレスな連携により、手作業を解消し、データの正確性を保ちます。



１．kintoneから起案：新機能「グルージェントフロー連携プラグイン」

kintoneの画面上にプラグインボタンを配置し、設置されたボタンを押下するだけで、「グルージェントフロー」の申請を起案できます。kintone上のデータが「グルージェントフロー」の申請フォームへ自動で引き継がれるため、手作業による転記の手間とミスを解消します。

図1 kintoneから申請フォームを起案するイメージ



２．「グルージェントフロー」からkintoneへデータ連携：「データ自動登録設定」の詳細手順を公開

従来から提供していた「グルージェントフロー」からkintoneへのデータ連携の詳細手順を公開することで、設定ミス対策とスムーズなデータ連携を支援します。データ連携のタイミングは、申請時や承認時、決裁完了時など、業務フローに合わせて自由に設定できます。組織の意思決定プロセスを経た最終データをkintoneにリアルタイム反映でき、データをより早く正確に保つ環境を構築できます。

図2 「グルージェントフロー」からkintoneへデータ連携する際のイメージ

kintoneとの連携やユースケースに関する詳細情報は、以下をご覧ください。

グルージェントフローサービスサイト kintone連携詳細ページ

https://www.gluegent.com/service/flow/kintone/



【利用条件】

今回の新機能は、「グルージェントフロー」の「ビジネスプラン」または「プレミアムプラン」で、追加費用なしで提供します。

※別途kintoneスタンダードコース以上の契約が必要です。



【今後の展望】

「グルージェントフロー」からkintoneへのデータ連携について、2026年冬頃を目途に、ノーコードでより簡単に連携設定ができる専用機能の追加を予定しています。ユーザーから寄せられたフィードバックをもとに改善を続け、よりシンプルで強力な連携ソリューションの提供を目指します。

このたびの機能連携にあたり、サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己氏からコメントをいただいています。

「サイボウズ株式会社はサイオステクノロジー株式会社が提供するクラウドワークフロー『グルージェントフロー』と『kintone』が双方向連携したことを心より歓迎いたします。『グルージェントフロー連携プラグイン』は『kintone』と『グルージェントフロー』を連携することで、二重入力と転記ミスを防止して手作業を減らし、業務改善を推進します。これからもお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社の協力体制を深めてまいります」



■「グルージェントフロー」について

申請・承認・決裁といった一連の業務に対応したクラウドワークフローです。クラウド創成期の2011年に提供を開始して以来、シンプルな操作性で誰でも簡単に利用できるサービスとして多くの企業で採用されています。主な特長は、申請フォームや承認経路を柔軟に設計できること、PCだけでなくモバイル端末などマルチデバイスに対応していること、 Google Workspace やMicrosoft 365といったグループウェアと連携してアカウント管理や自動処理を行えることが挙げられます。さらに、さまざまな外部システムとの連携が可能です。「グルージェントフロー」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

詳細情報は、https://www.gluegent.com/service/flow/ (https://www.gluegent.com/service/flow/)をご覧ください。



■サイオステクノロジーについて

サイオスグループは、1997年の設立以来、オープンソースソフトウェアの社会実装の先駆者として事業を展開してまいりました。

サイオステクノロジーは、サイオス株式会社（東証スタンダード：3744）を持株会社とするサイオスグループの中核事業会社として、クラウド・AI等の先端テクノロジーを活用したソフトウェア製品の開発・販売および高度なシステムインテグレーションサービスの提供を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支えています。

「世界中の人々のために、不可能を可能に。」をミッションステートメントに、グループの総力を結集し、AI時代の新たな価値創造をリードしてまいります。

詳細情報については、https://sios.jp/(https://sios.jp/) をご覧ください。



■お客様のお問い合わせ先（記事掲載の場合はこちらをご利用ください）

サイオステクノロジー株式会社

Gluegentサービスライン 担当：尾上（おのうえ）

Email：marketing@gluegent.com

お問い合わせフォーム：https://go.gluegent.com/inquiry/flow/