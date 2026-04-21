漆山海音のデビューシングル「いつか言えたら」が4月22日より配信開始！
漆山海音、デビューシングルが4月22日より配信リリース決定。
漆山海音が、デビューシングルを4月22日(水)0時より各配信サービスにて順次リリースする。
繊細さと芯の強さを併せ持つ歌声を武器に、独自の世界観を表現するアーティスト・漆山海音。
本作は、その第一歩となる作品として、彼女の内面にある感情やストーリーを丁寧に描き出した楽曲となっている。
透明感のあるサウンドと印象的なメロディが交差し、聴く者の心に静かに寄り添う一曲に仕上がっている。
今後の活動を予感させるデビュー作として、ぜひ注目していただきたい。
【リリース情報】
アーティスト：漆山海音
タイトル：いつか言えたら（デビューシングル）
仕様：デジタルシングル
発売日：2026年4月22日(水)
■配信リンク
https://ultravybe.lnk.to/kanon-1st
【SNS】
・YouTube
家族チャンネル：55.3万人（https://youtube.com/@urushichanfamily?si=L5PD_xtdTQ0l_vCJ）
個人チャンネル：6.83万人（https://youtube.com/@urushiyamakanon?si=R2ZYxFWtnYHqZhbS）
・Instagram 20.4万人
(https://www.instagram.com/k_o_o_5?igsh=eGViMDQzMHRqajdk)
・TikTok 19.1万人
（https://www.tiktok.com/@k_o_o_5?_r=1&_t=ZS-95gvRhGuGFI(https://www.tiktok.com/@k_o_o_5?_r=1&_t=ZS-95gvRhGuGFI)）
【LIVE】
（※決定次第ご案内いたします）
ご不明点等ございましたら、お気軽にお申し付けください。
何卒よろしくお願い申し上げます。