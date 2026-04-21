漆山海音のデビューシングル「いつか言えたら」が4月22日より配信開始！

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Chipll株式会社

漆山海音、デビューシングルが4月22日より配信リリース決定。


漆山海音が、デビューシングルを4月22日(水)0時より各配信サービスにて順次リリースする。


繊細さと芯の強さを併せ持つ歌声を武器に、独自の世界観を表現するアーティスト・漆山海音。


本作は、その第一歩となる作品として、彼女の内面にある感情やストーリーを丁寧に描き出した楽曲となっている。


透明感のあるサウンドと印象的なメロディが交差し、聴く者の心に静かに寄り添う一曲に仕上がっている。


今後の活動を予感させるデビュー作として、ぜひ注目していただきたい。




【リリース情報】


アーティスト：漆山海音


タイトル：いつか言えたら（デビューシングル）


仕様：デジタルシングル


発売日：2026年4月22日(水)



■配信リンク


https://ultravybe.lnk.to/kanon-1st



【SNS】



・YouTube


家族チャンネル：55.3万人（https://youtube.com/@urushichanfamily?si=L5PD_xtdTQ0l_vCJ）


個人チャンネル：6.83万人（https://youtube.com/@urushiyamakanon?si=R2ZYxFWtnYHqZhbS）



・Instagram 20.4万人


(https://www.instagram.com/k_o_o_5?igsh=eGViMDQzMHRqajdk)



・TikTok　19.1万人


（https://www.tiktok.com/@k_o_o_5?_r=1&_t=ZS-95gvRhGuGFI(https://www.tiktok.com/@k_o_o_5?_r=1&_t=ZS-95gvRhGuGFI)）




【LIVE】


（※決定次第ご案内いたします）




ご不明点等ございましたら、お気軽にお申し付けください。


何卒よろしくお願い申し上げます。