漆山海音のデビューシングル「いつか言えたら」が4月22日より配信開始！

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漆山海音、デビューシングルが4月22日より配信リリース決定。

漆山海音が、デビューシングルを4月22日(水)0時より各配信サービスにて順次リリースする。

繊細さと芯の強さを併せ持つ歌声を武器に、独自の世界観を表現するアーティスト・漆山海音。

本作は、その第一歩となる作品として、彼女の内面にある感情やストーリーを丁寧に描き出した楽曲となっている。

透明感のあるサウンドと印象的なメロディが交差し、聴く者の心に静かに寄り添う一曲に仕上がっている。

今後の活動を予感させるデビュー作として、ぜひ注目していただきたい。

【リリース情報】

アーティスト：漆山海音

タイトル：いつか言えたら（デビューシングル）

仕様：デジタルシングル

発売日：2026年4月22日(水)

■配信リンク

https://ultravybe.lnk.to/kanon-1st

【SNS】

・YouTube

家族チャンネル：55.3万人（https://youtube.com/@urushichanfamily?si=L5PD_xtdTQ0l_vCJ）

個人チャンネル：6.83万人（https://youtube.com/@urushiyamakanon?si=R2ZYxFWtnYHqZhbS）

・Instagram 20.4万人

(https://www.instagram.com/k_o_o_5?igsh=eGViMDQzMHRqajdk)

・TikTok 19.1万人

（https://www.tiktok.com/@k_o_o_5?_r=1&_t=ZS-95gvRhGuGFI(https://www.tiktok.com/@k_o_o_5?_r=1&_t=ZS-95gvRhGuGFI)）

【LIVE】

（※決定次第ご案内いたします）

ご不明点等ございましたら、お気軽にお申し付けください。

何卒よろしくお願い申し上げます。