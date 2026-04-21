【AS2OV】トレンドを抑えたチョコカラー　人気シリーズ「STANDARD SERIES」から新色が登場

UNBY株式会社

UNBY株式会社（本社：兵庫県三田市／代表取締役社長：冨士松大智）が手がけるバッグブランド「AS2OV (アッソブ)」は、人気シリーズ「STANDARD SERIES」より新色を発売いたしました。販売はAS2OVの直営店であるUNBY STOREおよびUNBY公式オンラインストア、その他取り扱い店にて発売開始いたしました。

定番となりつつあるチョコレートブラウンカラーは、深みがありながら柔らかなトーンで重たくなりすぎず、どんなファッションでも合わせていただきやすいカラーになっています。

STANDARD SERIESとは

A2SOVの人気シリーズ「STANDARD SERIES」は、その名の通りバッグの「スタンダード・王道」をAS2OVのフィルターを通して表現したシリーズです。

普遍的なデザインにAS2OVならではの機能的なギミックやアクセントを落とし込み、馴染みのある見た目でありながら使ってみるとその使いやすさに驚かされる。そんなバッグがラインアップされています。

生地には別注で開発した CORDURA(R) ナイロンファブリックに「FINE TEX」をコーティング。耐水圧 7,000mm、透湿性 5,000mm～ 7,000g/m2/24rs の優れた透湿防水性を持つ素材になっています。独特な糸の組み合わせにより生まれるナイロン糸なのに単繊維のようなコットンライクな生地感もAS2OVらしい特徴です。

スタンダードなデザインのアイテムだからこそちょっとひねった配色も魅力です。内装はグリーンにすることで、外からチラッと見えた時や、ジッパーを開けた時にアクセントとなっています。

DAY PACK \28,600税込MESSENGER \30,800税込SACOCHE \13,200税込PACKABLE DRINK HOLDER \6,050税込

商品詳細・オンラインストアはこちら :https://www.unby.jp/c/news/standard_series_brown

＜取扱店＞

・UNBY GENERAL GOODS STORE 各店 https://www.unby.jp/f/shoplist

・UNBYオフィシャルオンラインストア https://www.unby.jp/

・その他、取扱店

AS2OVとは

考えられたデザインに機能性をプラスしたバッグをたくさんの方々と共有するためのバッグブランド「AS2OV(アッソブ)」。 コーディネートの一部として、身近なアクセサリーの一部として、ファッションとしてバッグを楽しむ感覚。これは日本独自のミックス感覚のあらわれと言えます。「AS2OV(アッソブ)」は、そんな日本ならではの感覚を活かしながら どんなファッションテイストの人たちにも手にとってもらえるようなデザインのバッグを世界に発信しています。