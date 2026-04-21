ペアーズ、台湾向けアプリを大幅アップデート

株式会社エウレカ

恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs（ペアーズ）」を運営する株式会社エウレカ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本竜馬、以下 ペアーズ）は、日本や韓国と同等のアプリ基盤を活用して、台湾向けアプリの大幅アップデートを2026年4月21日から実施します。日本で積み重ねた累計登録数2700万※1の実績を背景として、独身男女の真剣な出会いの機会創出を実現するプラットフォームをそのままに、アジア展開を2025年春に開始。第一弾の韓国に続き、第二弾として台湾向けに提供します。

※1 2012年のサービス開始以来の累計登録数。2026年4月時点

第一弾の韓国に続くアジア展開

ペアーズは2012年のサービス開始以来、日本の恋活・婚活マッチングアプリとして独身男女の出会いの機会創出に貢献しており、マッチングパフォーマンスの向上と安心・安全な出会いを実現するためにアプリを絶えず進化させてきました。こども家庭庁が2024年11月に公開した調査によると、マッチングアプリを出会いのきっかけとして結婚した人の割合は4人に1人以上（25.1%）と項目別で最多を占めており※2、ペアーズも2026年4月に2012年のサービス開始以来の累計登録数が2700万を突破しました。米Match Group（マッチ・グループ）の一員として、グローバル展開の実績と経験、現地のリソースを活用したアジア展開を2025年春に開始。第一弾の韓国に続き、第二弾として台湾市場に日本と同等のアプリを提供します※3。

※2 こども家庭庁「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf)」（令和6年11月18日）の28ページから抜粋

※3 日本で登録したユーザーは、韓国・台湾で登録したユーザーとマッチや検索ができません。韓国・台湾で登録したユーザーも同様に、他の国・地域のユーザーとマッチや検索はできません。

台湾においては、ペアーズのサービス開始から程なくの2013年にサービスを開始し、恋愛や結婚に繋がる真剣な出会いを求める人を対象にアプリを提供してきました。一方でアジア展開を目標に、日本市場向けと同じサービスレベルの新アプリを複数国に展開する下地を整えたことから、台湾における新たな機能提供を含む大幅アップデートを実現しました。

国や地域ごとに機能提供を最適化

マッチ・グループの一員としてペアーズは、国・地域市場ごとの独身男女の恋愛動向や、マッチングアプリに求められる機能の違いを把握している他、これまでの台湾市場における利用状況を踏まえて、最適な機能を台湾向けに提供します。具体的には、従来の台湾向けアプリで提供していた、共通の趣味や価値観を見つけやすくする機能を、日本や韓国で提供済みの機能「マイタグ」に置き換えました。

また、マッチングしたお相手のデート意向がわかる機能「おさそいアシスト」や、オンライン上でお相手の人となりを確認しやすくする動画通話機能「ビデオデート」、アプリの利用登録の利便性を上げる「ソーシャルログイン（LINE / Google）」の追加、本人確認においては安心安全な出会いを実現するアプリ内の自撮り（セルフィ）と顔写真付きの公的書類による認証等の機能を、ペアーズアプリとして台湾向けに初めて提供します※4。機能の追加と、日本と同じユーザーインタフェースの提供による大幅アップデートにより、台湾のユーザー体験向上を目指します。

※4 上記の機能は、いずれも日本で提供済みの機能です。また台湾における年齢確認は、従来から台湾現地の公的書類を確認・認証しています。

昨春にアプリの提供を開始した韓国では、自身が大切にしている価値観を文章で伝える新機能を、ユーザーの利用状況やニーズを踏まえて韓国市場限定で2026年3月に提供を開始しています。台湾における真剣な出会いを求める独身男女の、かけがえのない出会いの機会を提供するために、日本で多く利用されている機能の追加も検討しており、ペアーズはアジアにおける独身男女の出会いの機会を創出するために、今後も努力し続けます。