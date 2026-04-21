クラウドERP「ZAC」、AI機能の第一弾「AI日報補完機能」を2026年5月より提供開始予定

株式会社オロ

クラウドERP「ZAC」（以下、ZAC）を提供する株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）は、ZACにおけるAI機能開発を継続的に推進するプロジェクト体制のもと、その第一弾として、日々の日報（業務報告書）作成を生成AI（LLM）の活用により支援する「AI日報補完機能」を2026年5月（予定）に提供開始します。

■新機能「AI日報補完機能」の開発背景

知的サービス業におけるプロジェクト別収支管理では、社員の日々の正確な工数入力が、分析や予測における基礎データとして重要な役割を担います。一方で、多忙な業務の合間に行う「適切な案件コードの検索・選択」や「時間配分」は現場社員にとって負担が大きく、入力遅延や、記憶に頼った不正確なデータ登録が課題となっていました。

オロはこの課題に対し、単に入力の手間を減らすだけでなく、人が行っていた判断そのものを支援することが、データ精度向上につながると考え、LLMを活用した本機能の開発に至りました。

またオロでは、ZACにおけるAI活用を単発の機能追加ではなく、実務に根差した価値提供へ継続的につなげていく取り組みとして位置づけています。今回提供開始する「AI日報補完機能」は、その第一弾として、日常的に利用頻度が高く、改善効果が把握しやすい日報入力業務から着手したものです。

■「AI日報補完機能」の概要

本機能は、ZAC上の日報（業務報告書）の作成画面において、カレンダー上の予定情報を引用する際に、工数の登録先として適切な案件・作業内容を「予定名」からAIが解析し、推測・提案するものです。単なるキーワード一致検索方式とは異なり、過去の日報（業務報告書）傾向なども踏まえて、LLMが入力内容の関連性を推論し、精度の高い候補を提示します。ユーザーはAIが作成した提案内容を確認し、登録ボタンを押すことで日報（業務報告書）の入力を完了できます。これにより、日報入力にかかる手間や時間の削減と、正確な工数管理の両立を支援します。

■「AI日報補完機能」の特徴

１. 文脈推論に基づく案件・作業内容の提案

単なる文字一致による検索ではなく、AIがユーザーごとの過去の入力履歴や案件の担当状況等を踏まえて推論（分析）を行います。例えば「A社定例」という予定名から、過去のパターンに基づき「A社基幹システム構築案件」の「要件定義工程」を候補として提示します。

２. Googleカレンダー連携にも対応

本機能は、ZACのスケジューラーである「予定表」機能の情報を引用して推論を行う想定で開発されましたが、Googleカレンダーから引用した内容でも利用可能です。そのため、日常的に利用しているのがZAC「予定表」でない場合でも、既存のツールを変更することなく、AIによる入力補完の機能を活用できます。

３. 「入力」から「確認」へ。入力負荷軽減を支援

社員は「検索して入力する」のではなく、「AIの提案を確認する」ことを中心に日報（業務報告書）を進められるようになります。これにより、入力の手間を抑えながら、個人の記憶に依存しない、より客観的で精度の高い原価データの蓄積を支援します。

■検証データ

オロの社内先行トライアル*において、工数入力完了までの操作時間が、約40～60％削減される結果を確認しました。なお、本結果は特定の検証環境下での実測値であり、導入企業の業務フローや入力データの蓄積状況により効果は変動します。

*自社内の一部部門における検証結果。



詳細な検証データや開発体制については以下の記事にてご紹介しています。



・ZAC BLOG：ERP×AIの第一歩。ZACで始まったAI機能開発プロジェクト

https://www.oro.com/zac/blog/zac-ai-function-development/

詳細を見る :https://www.oro.com/zac/blog/zac-ai-function-development/

※本機能は2026年5月より提供開始を予定しております。機能や提供開始時期は今後変更される場合があります。

※本機能は弊社サービス「ZAC」のオプション機能です。ご利用には「ZAC」のご契約かつ、勤怠ライセンスのご契約が必要です。本オプションの諸条件や「ZAC Enterprise」をご利用中のユーザー様は別途弊社担当までお問い合わせください。

※Googleカレンダーは Google LLC の商標です。



オロでは今後もZACにおけるAI機能の開発・拡充を継続的に進め、業務効率化・生産性向上に資する基幹業務システムとしてユーザーの皆さまにより便利にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

■クラウドERP「ZAC」について

クラウドERP「ZAC」は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。業務効率化と的確な経営判断を支援し、企業の継続的な成長を担う経営基盤として、IT業、システム業、広告業・クリエイティブ業、士業、コンサルティング業をはじめとした累計1,100社を超える企業様に導入いただいております。

公式サイト：https://www.oro.com/zac/

詳細を見る :https://www.oro.com/zac/

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井

TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

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