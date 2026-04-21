人材派遣管理システムの事業譲受に関するお知らせ

株式会社クラウドスタッフィング

人材派遣業務の一括管理プラットフォームを提供する株式会社クラウドスタッフィング（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：岡本敦貴 以下、クラウドスタッフィング）は、2026年5月付で人材派遣業界のDX推進を支援する株式会社HRガイド（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤浩 以下、HRガイド）より、人材派遣管理システム事業（以下、本事業）を譲り受け、本事業を自社サービスへ統合することに合意いたしました。

本統合により、両社がこれまで培ってきた業界知見と開発・運営リソースを集約し、お客様へのさらなるサービス向上と安定した運用環境の提供を目指してまいります。

1．事業譲渡の背景と目的

HRガイドは、派遣先・派遣元双方の利便性を高める「共通プラットフォーム」の普及を推進してまいりました。この度、変化の激しい法規制への迅速な対応と、より高度なサポート体制の構築を目的として、開発元であるクラウドスタッフィングへ本事業を譲渡し、事業運営を一本化することを決定いたしました。

2．サービスの取り扱いについて

本事業譲受に伴い、HRガイドが提供してまいりましたクラウドスタッフィングの販売・サポート事業は、2026年5月より開発元であるクラウドスタッフィングが直接承継いたします。 本事業譲渡による当該システムの機能の変更等はございません。現在のご利用環境のまま、開発元による直接サポート体制へ移行いたします。

3．今後について

両社はこれまで、派遣業界の複雑な業務をテクノロジーでシンプルにするという共通の志を持って歩んでまいりました。この度の事業譲受は、その歩みをさらに加速させるための戦略的な決断です。運営体制を一本化することで、お客様の声をより迅速に機能開発へ反映させ、業界標準となるプラットフォームの構築に邁進してまいります。

本件に関する問い合わせ先(営業時間9:00～18:00 土・日・祝を除く)

■ 株式会社クラウドスタッフィング 045-620-5670

■ 株式会社HRガイド 03-3286-4800

＜株式会社クラウドスタッフィングについて＞

[社名] 株式会社クラウドスタッフィング

[所在地] 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル2階

[代表者] 代表取締役 岡本 敦貴

[URL] https://service.cloud-staffing.jp/

[事業内容] 派遣管理・勤怠管理システムの開発・提供

[サービス名] クラウドスタッフィング派遣管理・勤怠管理