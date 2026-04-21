カラリストのLUT選定時間を大幅削減！macOSアプリ「LUTScope」登場 ～20種類のLUTの同時比較、Input／Lookの2段階パイプラインなどの機能を備えたLUT評価に特化した専用ツール～

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