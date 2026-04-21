日本M&Aセンターグループのバトンズ、東京証券取引所グロース市場へ新規上場

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（以下、当社 / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）は2026年4月21日（火）、持分法適用会社である株式会社バトンズ（以下、バトンズ / 本社：東京都中央区 / 代表取締役 CEO：神瀬 悠一）が東京証券取引所グロース市場へ新規上場しましたことを下記のとおりお知らせいたします。

株式会社バトンズ 会社概要（東証グロース：554A）

会社名：株式会社バトンズ

所在地：東京都中央区築地3-12-5

設立：2018年4月

代表取締役CEO：神瀬 悠一

事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用、人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営

会社HP：https://batonz.jp/company/

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」：https://batonz.jp/

人材紹介サービス「LANNERZ」：https://batonz.jp/lp/lannerz/

（職業紹介許可番号 13-ユ-318789）

上場の背景

バトンズはM&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営しています。「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」という創業以来のビジョンのもと、日本経済の根幹を支える中小企業の事業承継やスタートアップの成長戦略において、M&AプロセスのDX化とマッチングの革新を牽引してまいりました。テクノロジーによる効率化と安心安全な環境整備の両立を戦略に掲げ、構造課題の解決に挑み続けてきた結果、今では小規模な事業承継から上場企業の成長戦略までを支える、利用者数35万超、累計成約組数3,000組超の国内最大級のプラットフォームへと成長を続けています。

この成長をさらに加速させ、日本全国の経営者の皆さまが安心して事業を託し新たな挑戦を始められるインフラを構築するため、このたび東証グロース市場へ上場いたしました。

なお、上場後もバトンズは引き続き当社の持分法適用会社となります。

日本M&Aセンターホールディングス 代表取締役社長 三宅 卓 コメント

15年前にアメリカで中小企業のM&Aがインターネット上で当たり前に取引されている状況に衝撃を受け、日本にも新しい「社会インフラ」を創りたいと考えたことが、バトンズの原点です。地方の日常生活を支える文化や技術を守っている小さな企業を廃業から救いたいと考えています。バトンズがその為の社会インフラに成長することを願っています。

バトンズの上場詳細は下記サイトをご参照ください。

（日本取引所グループ「新規上場会社情報」）

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

（バトンズIRページ）

https://batonz.jp/company/ir

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ

（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンターホールディングス 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp