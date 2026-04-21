バローネットスーパー ainoma多治見店開設のお知らせ

株式会社バローホールディングス

バローグループ

株式会社Ｖソリューション

代表取締役社長 設楽 雅美

皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「バローネットスーパー ainoma多治見店」を開設いたしますのでご案内申し上げます。

現在、弊社直営のネットスーパー店舗としては17店舗、Amazon社協業のネットスーパーも含めると営業店舗数は22店舗となります。

株式会社Ｖソリューションは、ネットスーパーainoma（https://ainomarket.jp/）を展開し、グループ会社の株式会社バロー（以下、バロー）で取り扱っている生鮮食品や惣菜、バローのプライベート・ブランド商品など、約10,000点の商品（※2026年4月20日時点）をお届けするサービスをご提供しております。

当社では、お客様から圧倒的なご支持をいただけるよう、今後とも商品、サービスの強化に一層取り組んでまいります。

- ainomaのバローネットスーパーのサービス概要- URL： https://ainomarket.jp/（PC、モバイル共通） ※ainomaアプリからも利用可- 取扱商品： 生鮮食品、惣菜、飲料、お酒、日用品など約10,000点- 利用条件： ainoma会員へのご登録が必要です。＜入会費・年会費は不要です＞

＜ainoma多治見店 配送サービス： 当日注文でご自宅にお届け可能＞

- 対象エリア： 多治見市内全域- お届け時間： 下部画像を参照- 最低注文金額： なし- 配送料： 8,000円（税抜）以上のご注文の場合は無料、6,000~7,999円（税抜）の場合は220円（税込）、3,000~5,999円（税抜）の場合は440円（税込）、1~2,999円（税抜）の場合は660円（税込）

※上記は全て2026年4月20日（月）時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。