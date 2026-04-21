製造現場のDXとセキュリティを両立する「BizMobile Go! for Manufacturing」提供開始

IoT-EX株式会社

IoT-EX株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：小畑 至弘、以下 IoT-EX）は、クラウド型モバイルデバイス管理（MDM）サービス「BizMobile Go!」の新たなラインナップとして、製造業の現場課題に特化したサービスパック「BizMobile Go! for Manufacturing」の提供を開始いたしました。

■ 背景：製造現場が抱える「DX推進」と「情報漏洩」のジレンマ

現在、多くの製造現場ではDX（デジタルトランスフォーメーション）が進み、スマートフォンの活用による業務効率化が求められています。一方で、工場内での機密情報の撮影や、端末の紛失・持ち出しによる情報漏洩のリスクが大きな障壁となっていました。

「BizMobile Go! for Manufacturing」は、物理的なデバイスの持ち込み制限ではなく、特許技術を活用した「ソフトウェアによる自動制御」によって、これら相反する課題を解決します。

■ 「BizMobile Go! for Manufacturing」の主な特徴

https://www.bizmobile.co.jp/manufacturing/

本サービスは、場所（位置情報）に合わせてスマートフォンの機能を自動的に切り替える「ジオフェンス」機能を核としています。

1. 特許技術「ジオフェンス」による自動ポリシー切替

設定したエリア (工場やオフィス等) への入退場を検知し、端末の設定をバックグラウンドで自動的に切替えます。

2. 現場に合わせて選べる3つの検知方法

GPS： 広大な敷地や屋外の現場に。

NFCカードタッチ： 入退室管理と連動させ、より確実な切り替えを行いたい場合に。

BLE Beacon： GPSの届かない屋内や、特定のフロア・会議室単位での精密な制御に。

3. BYOD（個人端末）にも対応

私物端末を業務利用する場合でも、工場内にいる間だけカメラを禁止するといった制御が可能です。従業員のプライバシーを守りつつ、企業の機密情報を保護します。

■ サービスパック料金

導入しやすい低価格な料金体系を実現しました。

標準サービス： 月額 300円／台（税抜）～

ジオフェンスオプション： 月額 100円／台（税抜）

初期費用： 0円 ※最低利用台数 10台より。

■ サービスサイト

BizMobile Go! for Manufacturing

https://www.bizmobile.co.jp/manufacturing/

■ IoT-EX株式会社について

IoT-EX株式会社は、モバイルデバイス管理のパイオニアとして、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支える革新的なソリューションを提供しています。主力製品の「BizMobile Go!」は、iOS、Android、Window、macOS、tvOSのマルチOSに対応し、大規模な導入実績を誇るクラウド型MDMサービスです。

【会社概要】

社名： IoT-EX株式会社

所在地： 東京都千代田区

代表者： 代表取締役社長CEO 小畑 至弘

事業内容： クラウド型MDMサービス「BizMobile Go!」の開発・運用

URL： https://www.iot-ex.co.jp/ (https://www.iot-ex.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

IoT-EX株式会社 ビジネス開発部

担当：小尾 叔也（オビ トシヤ）

Email：sales@iot-ex.co.jp

TEL：03-5207-9800