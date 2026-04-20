株式会社イーストメディカルは、スマートフォンの電力を活用した次世代型圧縮ケース「Slim Vac」の販売を開始いたしました。外付けポンプ、バッテリー、電池を必要とせず、より利便性に優れた製品となります。バッテリーを内蔵しない安全設計の圧縮ケースは飛行機の預け荷物にも対応できる革新的な旅行ソリューションです。

製品の主要特長

今回開発した次世代圧縮ケースは、スマートフォンを接続するだけでモーターが作動し、効率的に衣類や物品の空気を抜き出すという革新的な仕組みを採用しています。 ポンプを別途用意する必要がなく、スマートフォンとケースをケーブルで接続するだけで圧縮が開始されるため、操作は極めてシンプルです。手手動での作業が不要になることで、高齢者やお子さんでも容易に使用できる利便性の高さが大きな強みとなります。圧縮処理にかかる時間も比較的短く、旅行準備の時間短縮に貢献します。 また、圧縮ケース内に電池を一切使用しない設計を採用しています。発火リスクがないため、国際線を含む飛行機の預け荷物として安心して使用できます。

「Slim Vac」の革新的な３つの特徴

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【1.外付けポンプ不要】 従来の圧縮ケースは別途ポンプを用いて空気を抜く方式、もしくは内蔵ポンプにバッテリーが搭載された充電式が主流でしたが、ポンプの携帯の手間や充電・操作時の労力、さらに、ポンプの故障や紛失が課題となっていました。「Slim Vac」は作動に必要なものはスマートフォンだけ。誰もが日常的に持ち歩くスマートフォンを活用した、より手軽で確実な圧縮メカニズムを確立致しました。 【2.バッテリー非内蔵で預け入れにも対応】 内蔵ポンプにバッテリーが搭載された従来品は、発火リスクなどの安全性への不安から、飛行機の預け荷物として利用できない問題も利用者から指摘されていました。「Slim Vac」は製品内にバッテリー非内蔵の為、預け入れ荷物としてトランクに入れることも可能。高温になる車内などでも安心してお使い頂けます。 【3.最大90％の圧縮率】 最大50kPaの強力吸引力を備え、効率的に衣類や物品の空気を抜き出すことが可能です。上部がフルオープン設計となっており、荷物の出し入れが容易で、操作性に優れています。これだけの高圧縮率にも関わらず、使用電力は省エネでスマートフォンのバッテリー減少も抑えた電力使用量です。

旅行による収納ニーズに応えた革新的圧縮ケース

旅行やビジネス出張時、限られたバッグのスペースを有効活用したいというニーズは古くから存在してきました。特に、便利な旅行ツールとして圧縮ケースへの関心がより一層高まっていますが、利便性が高い電動型製品は「付属品が多い」「機内預け入れが出来ない」といった課題に直面していました。 特にバッテリーは発火事故が多発し、その危険性から保管や持ち歩きにも注意喚起されています。 同社は安全性と利便性を両立させた圧縮メカニズムの開発に注力、発火リスクや危険性を抑えながらも「誰もが携帯している外部電力」としてスマートフォンからの電力供給に注目しました。 これにより、電源確保がより安全かつ簡単に、圧縮ケース本来の目的である高い圧縮率も保持した革新的なバッグが完成致しました。 また、素材は耐久性に優れた素材を採用し、繰り返しの使用にも耐える強度を確保。キャンプやアウトドアでの使用にも適した素材となっています。

製品概要

名称：SlimVac 製品サイズ：32cm×42cm×27cm 対応ケーブル：タイプC＆USBケーブル 材質:表面ナイロン、裏面TPU加工

会社概要

https://www.makuake.com/project/slimvac/

会社名：株式会社イーストメディカル 所在地：東京都新宿区新宿1-7-3 代表者：白胗順一 事業内容：美容雑貨・便利雑貨等の企画製造、仕入れ 創業：2007年（18年の実績）