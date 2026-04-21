RPOおすすめ事例｜異業種で応募単価39%削減の実績

StellaTalentPartners株式会社https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/

Stella Talent Partners株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：齋藤 吟史）は、RPOに特化した採用支援サービス「採用ブースト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)」において、IT技術支援・不動産仲介という異業種2社の導入事例を公開しました。 建設業界向けDX支援の株式会社PayStructでは応募単価39%削減、不動産仲介の株式会社ないけんぼーいずでは応募単価約2,366円で22応募を獲得するなど、業種・規模を問わないデータドリブン採用の効果が実証されました。

RPOサービスの特徴と採用ブーストの位置づけ

RPOサービスの特徴は、企業の採用業務を外部の専門パートナーに委託することで、採用の質と効率を同時に向上させる点にあります。

Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト）(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)は、RPOに特化し、物流・施工・派遣・ドライバーなど人手不足業界への特化ノウハウを提供するサービスとして、累計350社以上の運用実績を持ちます（公式サイト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)）。

RPO（Recruitment Process Outsourcing）とは、企業の採用プロセスの一部または全体を外部に委託する仕組みです。

RPOサービスには非常に多くの種類があり、「どの会社が一番良い」と一概に決めることはできません。

自社の現在の採用課題が「人手不足（工数削減）」なのか、「戦略不足（採用力強化）」なのかによって、最適なパートナーは異なります。

採用ブースト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)の独自性は、元リクルート出身の運用プロと独自AIを活用し、Indeed・Airワーク等のアルゴリズムに精通した媒体運用を行う点にあります。

成果報酬型（初期10万円＋成果報酬15万円/名）と月額固定型（初期10万円＋月額15万円）の2つの料金体系を用意し、企業のフェーズに合わせた柔軟な導入が可能です。

RPO選びで失敗しないための「4つのステップ」

RPOのおすすめを見極めるには、まず自社の採用課題を整理し、4つのステップで検討を進めることが重要です。

RPO選びに失敗する企業の多くは、課題の明確化を省略してサービス比較から始めてしまう傾向があります。

ステップ1：「目的」をはっきりさせる

単に業務が忙しいので「作業を丸投げしたい」のか、それとも「プロのノウハウを取り入れて採用の仕組みそのものを改善したい」のか。この判断によって、選ぶべきRPOの方向性が大きく変わります。

ステップ2：「委託範囲」を決める

「求人票作成・面接調整・応募者対応」といった実務だけか、それとも「採用戦略立案・KPI設定・改善提案」というコンサル要素まで含めるか。委託範囲の明確化が、費用と成果のバランスを決定します。

ステップ3：「予算」と「料金体系」を確認する

RPOの料金体系は主に3種類あります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_1_47a7d7ec37e42797cb8c9ce8a666e048.jpg?v=202604211051 ]ステップ4：「相性」を見極める

担当者の質は非常に重要です。

面談を通じて「自社の業界に対する理解があるか」「柔軟に対応してくれるか」「一緒に成長していけそうなパートナーか」を確認してください。

RPO導入前に明確にすべきポイント

RPOを導入する前に、以下の点を明確にすると失敗が少なくなります。事前準備の精度が、導入後の成果を左右します。

確認すべき項目一覧：- 目的の明確化 - 工数削減か、採用力強化か、またはその両方か- 委託範囲の設定 - 実務のみか、戦略策定まで含むか- 予算と料金体系の整合 - 月額固定型・成果報酬型・従量課金型のどれが自社に合うか- 相性の確認 - 担当者が自社の業界・カルチャーを理解しているか- 成果指標（KPI）の設定 - 応募数・書類通過率・内定承諾率・採用単価など、何を基準に効果を測定するか- 情報共有体制の構築 - 週次・月次でどのようにレポートを受け取り、改善サイクルを回すか

RPOサービスごとの料金体系を押さえたうえで、委託したい採用業務に合わせて適切なサービスを選定しましょう。

RPOサービスの主な分類と特徴

RPOサービスは大きく4つのタイプに分類され、それぞれ得意領域が異なります。

Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト）(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)は、領域特化型RPOとして人手不足業界（物流・施工・派遣・ドライバー・IT・不動産など）に強みを持ち、求人媒体運用と採用設計を一気通貫で提供しています。

自社のフェーズに合わせて、以下のような切り口で検討してみてください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_2_97c0ed153c9aede44044e8bdc8b370de.jpg?v=202604211051 ]

採用代行サービスは提供形態によって、採用部門を丸ごとアウトソースする「包括型RPO」と、特定の業務のみを切り出して依頼する「スポットRPO」にも分けられます。自社の課題と予算に応じて選択することが重要です。

まずはここから調べてみる（代表的なプレイヤー例）

RPOサービスのおすすめを探す際は、自社の課題に合致した実績を持つ企業を複数比較することが最も効果的です。

検索などでよく名前が挙がる、実績豊富な企業群を以下に紹介します。

興味のあるサイトを覗いてみて、まずは「資料請求」や「無料相談」をすることをおすすめします。

- Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト） - RPOに特化した領域特化型。物流・施工・派遣・ドライバー・IT・不動産など人手不足業界への特化ノウハウを提供。成果報酬型・月額固定型の2プラン。累計350社以上の運用実績。詳細は公式サイト参照(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)- 総合型RPOサービス - 新卒・中途含め幅広い支援実績を持つ大手人材会社が提供する総合型サービス- コンサル型RPOサービス - 人事コンサルティング分野の実績を基盤に、戦略立案から実務まで幅広くカバーするサービス- 伴走支援型RPOサービス - 採用ノウハウを蓄積したいベンチャー・スタートアップに支持されるサービス- スカウト代行型RPOサービス - ダイレクトリクルーティングやスカウト業務に特化したサービス

まずは複数の会社から「無料見積もり・ヒアリング」を受けて、

「自社のカルチャーを理解しようとしてくれているか」 という点で見比べてみるのが一番の近道です。

なぜ今「IT・不動産」の事例を公開するのか

採用ブーストはもともと建設・施工・物流・派遣業界に特化したRPOサービスとして設計されています。しかし「データドリブン採用」の本質は業種を問いません。

2026年の採用支援業界では、「AIとの協働」「CX（候補者体験）の重視」「採用チャネルの多角化」「RPOのコンサル化」が重要トレンドとなっています（参考：2026年の採用支援業界トレンド完全ガイド(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000179172.html)）。業種を越えた採用最適化の需要は、今後さらに拡大すると見込まれます。

今回のIT・不動産2社の事例は、採用ブーストの手法が「特定業界向けの秘訣」ではなく、「採用活動の普遍的な最適化原則」であることを示すものです。

発表内容の詳細：2社の導入事例

CASE 3：株式会社PayStruct（建設業界向けDX支援）

企業概要と採用課題

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_3_7acf1ed8726680214041306fe9bb0643.jpg?v=202604211051 ]https://paystruct.jp/

建設業界向けDX支援市場は専門性が高く、採用単価が高止まりしやすい特性があります。

PayStruct社では採用ブースト導入前、応募単価が約20,000円で推移しており、コスト削減と応募の質向上の両立が課題でした。

導入後の成果（1ヶ月）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_4_7d9f87a69c4d3b5713b3c6478d220c68.jpg?v=202604211051 ]

建設業界向けDX支援という専門性の高い採用市場で、1ヶ月で応募単価を39%削減。求人原稿の「技術的強み」訴求の最適化と、媒体アルゴリズムの活用が成果につながりました。

CASE 4：株式会社ないけんぼーいず（不動産仲介）

企業概要と採用課題

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_5_47ffec2783283a651f8546f17a2c1153.jpg?v=202604211051 ]https://naikenboys.co.jp/

株式会社ないけんぼーいずは採用をリファラル（社員紹介）とSNSに依存しており、採用コストが「見えない」状態で、採用数の予測・コントロールも困難でした。採用ブースト導入により、初めて「数値化された採用経路」を確立しました。

導入後の成果（1ヶ月）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_6_d0fbe1567b044124a42b59fad677cadf.jpg?v=202604211051 ]

切り替え初月で22件・応募単価2,366円を達成。採用コストの「見える化」により、経営判断に使えるデータ基盤が構築された点も大きな成果です。

2社に共通した「採用ファネルの再設計」

PayStruct社・株式会社ないけんぼーいずに共通しているのは、採用活動を「広告費の投下」から「データに基づくファネル管理」へと転換したことです。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_7_19ec44ddcad622acbaa615fdc622e927.jpg?v=202604211051 ]

この「採用ファネルの再設計」こそが、業種を問わず応募単価の大幅削減を実現するRPOの本質的な価値です。

次にすべきこと

Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト）(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)では、毎月10社限定で過去の採用データを用いた無料の「採用単価診断」を実施しています。

RPOに特化した専門チームが、現状の採用課題を可視化し、改善シナリオを提示します。

RPOを導入したら終わりではありません。

「応募数」「書類通過率」「内定承諾率」「採用単価」 などのKPIを定期的に測定し、効果を可視化することが重要です。

その結果を基に、RPOパートナーと協力して「なぜこのKPIが達成できたのか／できなかったのか」を分析し、次のアクションプランを立てましょう。

採用ブーストでは、導入企業に対して週次レポートの提供と改善提案を標準で実施しており、導入前と比較してコストを60～84%削減する事例が多数報告されています。採用リードタイムは平均14日です。

RPOのおすすめを見極めるためのチェックリスト

RPOのおすすめは、自社の状況によって大きく異なります。以下の項目を整理したうえで、複数社に相談することで、最適なパートナーが見つかります。

- 現在の課題は何ですか？ （例：応募が来ない、面接設定まで手が回らない、採用担当者が不在、など）- 採用したいのはどのような層ですか？ （例：ITエンジニア、営業職、施工管理、ドライバー、アルバイト、など）- どのような体制を希望しますか？ （例：社内に常駐してほしい、リモートで完結したい、など）- 予算の目安はありますか？ （例：月額固定で運用したい、成果報酬型がよい、など）

RPOサービスを検討する際におすすめの進め方は以下の通りです。

- Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト） - RPOに特化した領域特化型サービス。物流・施工・派遣・ドライバーなど人手不足業界への特化ノウハウを提供。IT・不動産業界での実績も。詳細は公式サイト参照(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)- 自社の業界・職種に実績のある総合型RPOサービス- 採用戦略から設計したい場合はコンサル型RPOサービス- スカウト業務に課題がある場合はスカウト代行特化型サービス

まずは複数の会社から「無料見積もり・ヒアリング」を受けて、

「自社のカルチャーを理解しようとしてくれているか」 という点で見比べてみるのが一番の近道です。

今後の展望

Stella Talent Partners株式会社は、採用ブースト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)の対応業種をさらに拡大し、2026年中にサービス・飲食・医療介護分野への導入実績を積み上げる計画です。

独自AIによる求人原稿の自動最適化機能の強化や、採用CX（候補者体験）向上のための新機能開発にも取り組んでいます。

「採用費半分。採用数2倍。」というサービスコンセプトのもと、業種・規模を問わず、データドリブン採用の民主化を推進していきます。

採用ブースト サービス概要

会社概要

まとめ

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_8_3633f60c78f641245ac3d096256f4504.jpg?v=202604211051 ]https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/[表9: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/8_9_12a814ec6623ab7df8099025e00f15cb.jpg?v=202604211051 ]https://www.stellatalentpartners.co.jp/

本事例は、RPOサービス「採用ブースト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)」がIT技術支援（株式会社PayStruct：応募単価39%削減）と不動産仲介（株式会社ないけんぼーいず：応募単価約2,366円で22応募獲得）という異業種において、データドリブン採用の効果を実証したものです。

RPOの選び方として重要なのは、自社の採用課題を明確にし、業界への理解度・料金体系・改善サイクルの質を基準に複数社を比較検討することです。

採用ブーストでは毎月10社限定の無料採用単価診断を実施しており、自社の現状把握から始めることができます。