【ホテルニューオータニ博多】NHK「プロフェッショナル」出演ソムリエ来福　情野博之氏による一夜限りのメーカーズディナーを開催

株式会社ニューオータニ九州

ホテルニューオータニ博多

メーカーズディナーVol.43 ソムリエ情野博之の世界

詳細を見る :https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/wine-event/

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2 総支配人 山崎 真幸）では、2026年5月21日（木）、メーカーズディナーシリーズの第43弾として、日本を代表するソムリエ・情野博之氏を迎えた「メーカーズディナーVol.43 ソムリエ情野博之の世界 」を開催いたします。

本イベントでは、シャンパーニュ騎士団認定オフィシエであり、シャンパーニュ・アンリオ アンバサダーとしても活躍する情野氏が、この日のために厳選した珠玉のワインをご提供いたします。さらに、カステリアンルーム料理長・西岡による特別ディナーとともに、ここでしか味わえない至高のマリアージュをご堪能いただけます。

情野氏は、「トゥールダルジャン」シェフソムリエを経て、有楽町のフランス料理店「アピシウス」にてエグゼクティブソムリエを務め、日本のソムリエ界を牽引するトップランナーです。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」への出演などでも知られ、その確かな審美眼と卓越した表現力で、多くのワイン愛好家を魅了し続けています。

アンリオのシャンパーニュをはじめ、ボルドーの名門シャトーによる銘醸ワインなど、情野氏ならではの厳選セレクションをご用意。料理とのペアリングを通じて、ワインの奥深い世界をご体感いただけます。

■ワインメニュー

・ブリュット・スーヴェラン ＜アンリオ＞ N.V.

・ル・フルール・デュ・ラック ＜Ch.ラグランジュ＞ 2024

・ル・ロゼ・ジスクール ＜Ch.ジスクール＞ 2024

・シャトー・ヨット ＜シャトー・ヨット＞ 2019

・ラルシュ・ブランシュ ＜ファミーユ・ヴォーティエ＞ 2015

格式と美食が融合する、特別な一夜。ワインと料理が織りなす至福のひとときを、ぜひホテルニューオータニ博多でお楽しみください。

■情野 博之（HIROYUKI SEINO）プロフィール

フランスの名門レストラン「トゥールダルジャン」シェフソムリエを経て、現在は「アピシウス」にてエグゼクティブソムリエを務める。シャンパーニュ騎士団認定オフィシエ、シャンパーニュ・アンリオ・アンバサダー。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」出演など、多方面で活躍する日本を代表するソムリエ。

■開催概要

メーカーズディナーVol.43 ソムリエ情野博之の世界(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/wine-event/)

【日時】2026年5月21日（木）18:30 受付 / 19:00 開宴

【会場】ホテルニューオータニ博多 カステリアンルーム（B1）

【料金】1名さま \26,000

※料金には料理・お飲物・税金・サービス料が含まれます

※各種優待割引対象外

ご予約・お問い合わせ

ホテルニューオータニ博多

カステリアンルーム（B1）

TEL：092-715-2006（直通）

※食材によるアレルギーのあるお客さまは、あらかじめ係にお申し付けください。