バターサンド専門店「川越バターサンド」(所在地：川越市)は、2026年4月29日(水)、常温で持ち運び可能な新商品「川越サンドクッキー」を直営店限定で発売いたします。

本商品は、「川越でしか味わえない特別なバターサンドを、旅の思い出とともに持ち帰っていただきたい」という想いから誕生しました。これまで要冷蔵だった看板商品の味わいを活かしながら、常温で気軽に持ち運べる土産菓子として新たに仕立てた一品です。


川越サンドクッキー


■開発背景

歴史的な街並みが残る小江戸・川越市には、年間を通じて多くの観光客が訪れます。

観光のお客様から寄せられた「遠方へ持ち帰りたい」「常温で配れる商品がほしい」という声を受け、専門店ならではのバターの風味とサブレの食感をそのままに、常温保存可能なサンドクッキーとして開発しました。

“旅の余韻まで美味しく”をテーマに、川越らしさと上質さを一箱に凝縮しています。



■商品特徴

1. 専門店品質のバターサブレ

バターサンドに使用している香り豊かな国産バターを贅沢に使用。

サクサクと軽やかな食感と、口に広がる芳醇なバターの香りが特長です。


2. 特製チョコクリームをサンド

常温でもなめらかな口どけを保つ特製チョコクリームをサンド。

甘さとコクのバランスにこだわりました。


3. 川越らしい2つの味わい

【プレーン】

ホワイトチョコのまろやかな甘さが広がる、王道の味わい。


川越サンドクッキー(プレーン)


【芋味】

川越名物・さつまいもをイメージ。

ごまの香ばしさを効かせた、川越らしさあふれるフレーバーです。


川越サンドクッキー(芋)


各3枚ずつ、計6枚入り。

食べ比べも楽しめる詰め合わせ仕様です。



■商品概要

商品名　　　： 川越サンドクッキー

発売日　　　： 2026年4月29日(水)

希望小売価格： 1,481円(税抜)／1,600円(税込)

内容量　　　： 6枚(プレーン3枚・芋3枚)

保存方法　　： 常温

販売場所　　： 川越バターサンド直営店限定



■店舗概要

店舗名　： 川越バターサンド

所在地　： 〒350-0062　埼玉県川越市元町2丁目11-4

URL　　 ： https://kawagoe-buttersand.com

営業時間： 10：00～17：00(定休日：毎週水曜日)

アクセス： 「東武川越」駅下車後、バスにて「一番街」から徒歩5分



■会社概要

会社名　　：株式会社長登屋

代表者　　：代表取締役　加藤 裕之

営業本部　：〒481-0011　愛知県北名古屋市高田寺東の川12

設立　　　：昭和28年(1953年)4月25日

事業内容　：菓子の企画・製造・販売、食品の加工・販売、直売店の経営等

TEL　　　 ：0568-22-8511

FAX　　　 ：0568-22-5651