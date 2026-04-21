バターサンド専門店「川越バターサンド」(所在地：川越市)は、2026年4月29日(水)、常温で持ち運び可能な新商品「川越サンドクッキー」を直営店限定で発売いたします。

本商品は、「川越でしか味わえない特別なバターサンドを、旅の思い出とともに持ち帰っていただきたい」という想いから誕生しました。これまで要冷蔵だった看板商品の味わいを活かしながら、常温で気軽に持ち運べる土産菓子として新たに仕立てた一品です。





川越サンドクッキー





■開発背景

歴史的な街並みが残る小江戸・川越市には、年間を通じて多くの観光客が訪れます。

観光のお客様から寄せられた「遠方へ持ち帰りたい」「常温で配れる商品がほしい」という声を受け、専門店ならではのバターの風味とサブレの食感をそのままに、常温保存可能なサンドクッキーとして開発しました。

“旅の余韻まで美味しく”をテーマに、川越らしさと上質さを一箱に凝縮しています。









■商品特徴

1. 専門店品質のバターサブレ

バターサンドに使用している香り豊かな国産バターを贅沢に使用。

サクサクと軽やかな食感と、口に広がる芳醇なバターの香りが特長です。





2. 特製チョコクリームをサンド

常温でもなめらかな口どけを保つ特製チョコクリームをサンド。

甘さとコクのバランスにこだわりました。





3. 川越らしい2つの味わい

【プレーン】

ホワイトチョコのまろやかな甘さが広がる、王道の味わい。





川越サンドクッキー(プレーン)





【芋味】

川越名物・さつまいもをイメージ。

ごまの香ばしさを効かせた、川越らしさあふれるフレーバーです。





川越サンドクッキー(芋)





各3枚ずつ、計6枚入り。

食べ比べも楽しめる詰め合わせ仕様です。









■商品概要

商品名 ： 川越サンドクッキー

発売日 ： 2026年4月29日(水)

希望小売価格： 1,481円(税抜)／1,600円(税込)

内容量 ： 6枚(プレーン3枚・芋3枚)

保存方法 ： 常温

販売場所 ： 川越バターサンド直営店限定









■店舗概要

店舗名 ： 川越バターサンド

所在地 ： 〒350-0062 埼玉県川越市元町2丁目11-4

URL ： https://kawagoe-buttersand.com

営業時間： 10：00～17：00(定休日：毎週水曜日)

アクセス： 「東武川越」駅下車後、バスにて「一番街」から徒歩5分









■会社概要

会社名 ：株式会社長登屋

代表者 ：代表取締役 加藤 裕之

営業本部 ：〒481-0011 愛知県北名古屋市高田寺東の川12

設立 ：昭和28年(1953年)4月25日

事業内容 ：菓子の企画・製造・販売、食品の加工・販売、直売店の経営等

TEL ：0568-22-8511

FAX ：0568-22-5651