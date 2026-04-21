新定番誕生！ここでしか買えない川越土産！「川越サンドクッキー」新発売 ～川越でしか味わえない味を、常温で持ち帰れる一箱に～
バターサンド専門店「川越バターサンド」(所在地：川越市)は、2026年4月29日(水)、常温で持ち運び可能な新商品「川越サンドクッキー」を直営店限定で発売いたします。
本商品は、「川越でしか味わえない特別なバターサンドを、旅の思い出とともに持ち帰っていただきたい」という想いから誕生しました。これまで要冷蔵だった看板商品の味わいを活かしながら、常温で気軽に持ち運べる土産菓子として新たに仕立てた一品です。
川越サンドクッキー
■開発背景
歴史的な街並みが残る小江戸・川越市には、年間を通じて多くの観光客が訪れます。
観光のお客様から寄せられた「遠方へ持ち帰りたい」「常温で配れる商品がほしい」という声を受け、専門店ならではのバターの風味とサブレの食感をそのままに、常温保存可能なサンドクッキーとして開発しました。
“旅の余韻まで美味しく”をテーマに、川越らしさと上質さを一箱に凝縮しています。
■商品特徴
1. 専門店品質のバターサブレ
バターサンドに使用している香り豊かな国産バターを贅沢に使用。
サクサクと軽やかな食感と、口に広がる芳醇なバターの香りが特長です。
2. 特製チョコクリームをサンド
常温でもなめらかな口どけを保つ特製チョコクリームをサンド。
甘さとコクのバランスにこだわりました。
3. 川越らしい2つの味わい
【プレーン】
ホワイトチョコのまろやかな甘さが広がる、王道の味わい。
川越サンドクッキー(プレーン)
【芋味】
川越名物・さつまいもをイメージ。
ごまの香ばしさを効かせた、川越らしさあふれるフレーバーです。
川越サンドクッキー(芋)
各3枚ずつ、計6枚入り。
食べ比べも楽しめる詰め合わせ仕様です。
■商品概要
商品名 ： 川越サンドクッキー
発売日 ： 2026年4月29日(水)
希望小売価格： 1,481円(税抜)／1,600円(税込)
内容量 ： 6枚(プレーン3枚・芋3枚)
保存方法 ： 常温
販売場所 ： 川越バターサンド直営店限定
■店舗概要
店舗名 ： 川越バターサンド
所在地 ： 〒350-0062 埼玉県川越市元町2丁目11-4
URL ： https://kawagoe-buttersand.com
営業時間： 10：00～17：00(定休日：毎週水曜日)
アクセス： 「東武川越」駅下車後、バスにて「一番街」から徒歩5分
■会社概要
会社名 ：株式会社長登屋
代表者 ：代表取締役 加藤 裕之
営業本部 ：〒481-0011 愛知県北名古屋市高田寺東の川12
設立 ：昭和28年(1953年)4月25日
事業内容 ：菓子の企画・製造・販売、食品の加工・販売、直売店の経営等
TEL ：0568-22-8511
FAX ：0568-22-5651