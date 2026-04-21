角利産業株式会社(所在地：新潟県三条市、代表取締役：加藤 將利)が、世界的にも有名なアニメーション作品「エヴァンゲリオン」シリーズの世界観を取り入れたワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」と、スイス発祥のツールメーカー「VICTORINOX」がコラボレーションした、「A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード(初号機 暴走)/(2号機 ザ・ビースト)」を2026年5月15日(金)に発売いたします。





▼A.T.FIELD EVANGELION WORK

https://kadonodouguya.shop/?tid=4&mode=f7





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■商品概要：A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード (初号機 暴走)/(2号機 ザ・ビースト)

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」と、1884年スイスでナイフメーカーとして創業以来、高品質・高機能なマルチツールを製造し続ける「VICTORINOX(ビクトリノックス)」の代表的なアイテムの1つ「スイスカード」のコラボレーションモデルです。





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暴走するエヴァ初号機/獣化第2形態のエヴァ2号機をモチーフにしたスマートなカード型マルチツールで、ちょっとした軽作業やケアに最適です。日常生活のほか、アウトドアシーンや旅行先などの様々な場所や場面で活躍します。





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■商品の特長

1. 様々なシーンで活躍する10種のツールを1枚のカードに

日常生活や旅行先で便利な10種類のツール(レターオープナー・はさみ・ピン・マイナスドライバー・つめやすり・ピンセット(毛抜き)・つまようじ・ボールペン・スケール(cm & inch))がカード型ケースに搭載されています。1枚あれば様々なシーンで役立ちます。





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2. 財布やバッグ、ポケットに。薄型軽量なコンパクトケース

厚さ約4mmで重量はわずか約26gの薄型&軽量なカード型ケース。クレジットカードサイズなので財布やポケットに入れてスマートに持ち運ぶことができます。なるべく荷物を軽量化したい人にもオススメ。





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3. エヴァンゲリオンの世界観と機能性を融合したデザイン

咆哮するエヴァやA.T.フィールドといった作中のエッセンスを取り入れつつも、機能的な表記も「A.T.FIELD」らしくアレンジしてあしらうことで、エヴァンゲリオンの世界観と機能性を両立させたデザインとなっています。ツールの名称や収納場所といった実用的な表記を、劇中に登場するモニターグラフィックスをイメージしてレイアウト。イラストアイコンにより感覚的にツールへのアクセスが可能に。





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■商品情報

名称 ： A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード

(初号機 暴走)/(2号機 ザ・ビースト)

発売日： 2026年5月15日(金)

定価 ： 6,600円(税込)

サイズ： 約82×55×4mm

重量 ： 約26g

生産国： スイス

発売元： 角利産業株式会社

https://www.kakuri.co.jp/

製造元： ビクトリノックス ジャパン株式会社

https://www.victorinox.com/ja-JP/









■取り扱い予定店舗

・EVANGELION STORE(オンラインストア)

https://www.evastore.jp/shop/





・EVANGELION STORE TOKYO-01(実店舗)

https://www.evastore2.jp/tokyo-01/





・角の道具屋(角利産業オンラインストア)

https://kadonodouguya.shop/?mode=grp&gid=3173461

その他全国の専門店、キャラクターショップ、ECサイトなどで順次取り扱い予定です。









■発売元概要

【角利産業株式会社】

商号 ： 角利産業株式会社

代表者 ： 代表取締役 加藤 將利

所在地 ： 〒955-0823 新潟県三条市東本成寺3-3

設立 ： 1946年

事業内容： DIY・アウトドア・防災・ギフト・教材等の各種用品の卸売

資本金 ： 4,200万円

URL ： https://www.kakuri.co.jp/









■「A.T.FIELD EVANGELION WORK」について

「A.T.FIELD EVANGELION WORK」は現場で働く方々が使用する工具やワークウェアに求められる「タフ・機能性・実用性」といった要素を伴いつつ、エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたファッショナブルなワークブランドです。作中に登場する「A.T.フィールド」がもつ物理的衝撃を中和する防御効果を「保護・防寒・防水・耐衝撃」等の商品の機能へ変換、ブランド名として表現しました。





※A.T.FIELD EVANGELION WORKは、ラナ エンタテインメント株式会社が「EVANGELION(エヴァンゲリオン)」のライセンスを管理する株式会社カラーと、ワークブランド「Workson(ワークソン)」を展開する株式会社JAMMYの許諾の元に展開するブランドです。





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■「VICTORINOX」について

ビクトリノックスは、マルチツール・キッチンナイフ・ウォッチ・トラベルギア・フレグランスといった、日常のさまざまなシーンで役立つユニークかつ高品質の製品を世界中で生産し、販売しています。本社はスイス中央のシュヴィーツ州イーバッハにあります。創設者のカール・エルズナーは1884年、この地でナイフ事業を起こし、その数年後に有名な「オリジナル・スイスアーミーナイフ」を生み出しました。