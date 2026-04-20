「第36回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」開催

株式会社ランナーズ・ウェルネス

2026年4月19日（日）、山梨県・富士五湖エリア一帯を舞台に開催された「第36回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」は、無事に大会日程を終了しました。

フルマラソンを超える距離に挑む過酷なウルトラマラソン。晴天のもと、終日雄大な姿を見せ続けた富士山と咲き誇る桜が、ランナーの背中を力強く後押ししました。さらに3種目で大会記録が更新されるなど、挑戦と感動が交差する一日となりました。

ウルトラマラソンとは、フルマラソン（42.195km）を超える距離を走る過酷な競技です。

「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」は、その中でも日本最大規模を誇る大会で、今年で第36回を迎えました。種目は62km、80km、100km、そして最長120kmの4種目。

ウルトラマラソン初挑戦の方から、経験豊富なランナーまで、それぞれの限界に挑めるステージが用意されています。今大会には、総勢約4,500名がエントリーし世界遺産・富士山のふもとに集結しました。

■各種目優勝者が決定、120km・80kmで大会新記録樹立

大会ホームページはこちら :https://www.r-wellness.com/fuji5/

最長距離120kmでは男女ともに大会新記録が更新され、さらに80km男子においても記録更新が達成されるなど、複数種目でハイレベルなレースが展開されました。

FUJI 5LAKES 120km

・男子：大江 剛俊 8時間38分53秒 ※17分07秒更新（大会新記録）

・女子：仲田 光穂 9時間05分05秒※2時間12分55秒更新（大会新記録）

FUJI 4LAKES 100km

・男子：生井 将人 6時間55分46秒

・女子：冨高 結香 8時間34分54秒

FUJI 4LAKES 80km

・男子：清水 優 5時間44分20秒 ※28分40秒更新（大会新記録）

・女子：富田 加奈子 6時間41分45秒

FUJI 3LAKES 62km

・男子：岩佐 快斗 4時間20分44秒

・女子：藤原 舞 6時間02分44秒

■“走る楽しみ”を支えた、富士五湖ならではの給食

左から120km男子優勝の大江 剛俊さん、120km女子優勝の仲田 光穂さん、80km男子優勝の清水 優さん

本大会でも、吉田うどんやお汁粉、エクレアなど、地域色と工夫に富んだ給食品が並び、ランナーたちの疲れた身体と心を支えました。

さらに、桔梗信玄棒や信玄飴、くろ玉、ういろうといった和菓子に加え、塩菓子などの塩分補給系のアイテム、カステラやドライフルーツ（デーツ等）といった補給食、「アミノバイタル(R)️ONE(https://www.ajinomoto.co.jp/aminovital/special/athlete-club/)」をはじめとするコンディショニングサポート食品、オレンジ・レモンなどのフルーツ、エナジードリンクといったスポンサー提供の給食も充実し、多様な味わいでランナーを後押ししました。

■大会を彩る人と技術

大会ゲストとして参加したウルトラランナー・みゃこさん（https://www.youtube.com/@myacorun）は、大会スポンサーTHE NORTH FACEの新作ロードシューズ「VECTIV Forward(https://www.goldwin.co.jp/ap/item/i/m/NF52601)」を着用し、自己記録更新に迫る力走で感動を届けました。

また会場では、大会スポンサーTHE NORTH FACEによるシューズのTRY ONブースも展開され、多くのランナーが最新ギアを試用し機能性を体感しました。

■世界へつながる挑戦「SPARTATHLON」への切符

最長種目「FUJI 5LAKES 120km」は、ギリシャで開催される世界最高峰のウルトラマラソン「SPARTATHLON」への参加資格対象レースです。今大会では、約770名のランナーがその5つの湖を巡る挑戦に走り出しました。この最長コースは、多くのランナーにとって次なる舞台へとつながる通過点であると同時に、極限に挑んだすべてのランナーを讃える舞台でもあり続けています。

■太鼓の鼓動が、スタートとフィニッシュをつなぐ

スタート・フィニッシュ会場では、「甲斐乃和太鼓心響会」と「印の里六郷太鼓響」による迫力ある演奏が実施されました。

夜明け前の静寂を切り裂くように響く太鼓の音は、スタートラインに立つランナーの緊張と高揚を感をより一層印象的にし、そしてフィニッシュでは、長い旅路を終えたランナーを温かく迎え入れる演奏が披露されました。

海外13の国・地域から訪れたランナーたちにとっても、日本ならではの歓迎として思い出に残るひとときとなりました。

■前日から広がる「走る楽しさ」

大会前日には、新たな試みとして「富士北麓リレーマラソン2026」を初開催。

仲間とタスキをつなぐ4時間リレー、個人で走り続けるチャレンジ、そしてキッズやファミリー種目まで、幅広い世代がそれぞれのスタイルで走る楽しさを共有しました。

本大会は、一日限りの競技ではなく、前日から続く“ランニングの時間そのもの”を楽しむイベントへと広がりを見せています。

■主催者メッセージ

本大会は、「フルマラソンの先にある景色」を体験できるウルトラマラソンとして、長年多くのランナーに挑戦の場を提供してきました。

そして本大会は、地域の皆様のご理解とご協力、大会を支える多くのボランティアの皆様の力によって成り立っています。コース上での温かい声援やサポートの一つひとつが、ランナーにとって大きな支えとなりました。

今後も本大会は、挑戦するすべてのランナーに寄り添いながら、より価値のある大会づくりを目指してまいります。

出走率、完走率大会結果はこちら :https://www.r-wellness.com/fuji5/news/breaking-results/

次回「第37回大会」は2027年4月18日（日）開催予定、エントリー開始は2026年10月下旬頃を予定しています。

第36回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 概要

【開催日】

2026年4月19日（日）

【種目】

FUJI 5LAKES 120km （富士五湖全てを走るコース）

FUJI 4LAKES 100km （本栖湖をのぞく四湖を走るコース）

FUJI 4LAKES 80km（山中湖をのぞく四湖を走るコース）

FUJI 3LAKES 62km（山中湖・本栖湖を除く三湖を走るコース）

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/