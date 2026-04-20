【外為どっとコム】藤代宏一氏がご登壇のインタビュー動画を公開

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム（本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳）は、第一ライフ資産運用経済研究所 主席エコノミスト・藤代宏一氏のインタビュー動画を公開したことをお知らせいたします。米インフレ再燃とFRBの政策動向を中心に、日銀の利上げ時期・ドル円相場の見通しから、実質賃金の行方、個人投資家への提言まで、幅広いテーマについて藤代氏のご見解をお届けします。

動画URL：https://youtu.be/dM5Iu1c29qo

■ 動画の概要

第一ライフ資産運用経済研究所・主席エコノミストとして日本経済・金融市場を幅広く分析する藤代宏一氏が登場！外為どっとコム総研・シニア為替アナリストの神田卓也が聞き手となり、インフレ再燃でFRB利上げ論が浮上する中でのドル円の行方、日銀の次の利上げタイミング、円安が続く構造的な理由から株式市場の今後まで幅広く解説します。個人投資家が今知るべき2026年のドル円や日米株式市場の展望を、藤代氏が余すところなく語ります。

また、本動画経由で新規口座開設＋アンケートにご回答いただいた方に、藤代宏一氏のご著書「株高不況」をプレゼント！ぜひこの機会にご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dM5Iu1c29qo ]

■ 関連コンテンツ

・外為どっとコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gaitame_com

・マネ育チャンネル：https://www.gaitame.com/media/

■ 登壇者プロフィール

藤代宏一（ふじしろ こういち）氏

第一ライフ資産運用経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト。

2005年に第一生命保険入社、2008年みずほ証券出向。2010年 第一生命経済研究所出向を経て、内閣府経済財政分析担当へ出向。2年間経済財政白書の執筆、月例経済報告の作成を担当。2012年に第一生命経済研究所に帰任。その後、第一生命保険より転籍。早稲田大学大学院経営管理研究科修了（MBA、ファイナンス専修）。2023年4月より現職。著書に『株高不況』がある。

■ 口座開設はこちらから

https://www.gaitame.com/account/kouza.html

【！ご注意ください】

当社主催のセミナーについて

※本コンテンツにて紹介するセミナーは、外為どっとコムが主催するセミナーです。セミナーにおきましては、FX（外国為替保証金取引）、CFD取引の簡単な紹介・説明をさせていただきますので、あらかじめご了承のうえ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。またこれらのセミナーは、投資判断の参考となる情報の提供を目的とするものです。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。

※障害時には動画配信を中止させていただく場合がございます。

※品質向上等で録画をさせていただきますことを予めご了承ください。

【会社概要】

株式会社外為どっとコム（https://www.gaitame.com/）

所在地：東京都港区東新橋2-8-1

代表取締役：竹内 淳

事業内容：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業、その他

資本金：7億7,850万円

登録番号：関東財務局長（金商）第262号 加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会（会員番号1509）

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込）【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会