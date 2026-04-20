12年ぶりに新作が加わった「ジャックダニエル フレーバーズ」が無料で楽しめるPOP UPイベント「JACK’S TERRACE」を開催！

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

2026年４月に「ジャックダニエル フレーバーズ」シリーズから、12年ぶりに「ジャックダニエル テネシーアップル」が日本に本格上陸したことを記念し、期間限定POP UPイベント「JACK’S TERRACE」を開催。

世界有数のスピリッツ会社であるブラウンフォーマン社の日本法人、ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 アーロン・J・マーティン）は、2026年5月2日（土）～5月4日（月・祝）の3日間、渋谷キャスト ガーデンにてPOP UPイベント「JACK’S TERRACE」を開催します。

今回のPOP UPイベントは、誰もがふらりと立ち寄れるテラス空間にし、会場には心地よい音楽が流れるDJブースを用意しました。12年ぶりの新フレーバー「テネシーアップル」や、「テネシーハニー」を使ったカクテルに加え、お酒を飲まない方向けのノンアルコールドリンクも提供します。ジャックダニエルを知っている人も、これから出会う人も、音楽や空間を楽しむ人も、それぞれのスタイルで過ごせる場所となっております。友人や家族、同僚、大切な方などと語り合い、２つのフレーバーの違いを楽しみながら、自由で開放的な時間をお過ごしください。

■POP UPイベント概要

■イベント名：JACK’S TERRACE

■開催日時：2026年5月2日（土）～5月4日（月・祝）11:00～19:00（※2日のみ12:00～）

■会場：

渋谷キャスト ガーデン（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-21）

渋谷駅B1出口より徒歩1分

■内容：

「ジャックダニエル フレーバーズ」を使用したカクテルの提供

ソフトドリンク提供（未成年・アルコールが苦手な方にも対応）

■提供メニュー：

「ジャックダニエル テネシーアップル」「ジャックダニエル テネシーハニー」を様々な飲み方で提供

・ジャックアップル ティー

・ジャックアップル トニック

・ジャックハニー ジンジャー

・ジャックコーク ほか

■料金：無料

「ジャックダニエル フレーバーズ」シリーズ

ジャックダニエルは、ストレートやロック、ソーダ割り、水割りなど、さまざまな楽しみ方ができる奥深いお酒です。自分好みの飲み方を探す時間もまた、醍醐味のひとつ。そして、「ジャックダニエル テネシーアップル」「ジャックダニエル テネシーハニー」といったフレーバーズシリーズは、よりシンプルに、より気軽に本格的な味わいを楽しめるのも特長。

「ジャックダニエル テネシーアップル」商品概要

ブランド：ジャックダニエル

製品名：ジャックダニエル テネシーアップル

カテゴリー：リキュール

容量：700ml

アルコール度数：35%

「ジャックダニエル テネシーハニー」商品概要

ブランド：ジャックダニエル

製品名：ジャックダニエル テネシーハニー

カテゴリー：リキュール

容量：700ml

アルコール度数：35%

ジャックダニエル ブランドストーリー

ジャックダニエル蒸溜所は、1866年にアメリカ合衆国政府に正式に登録され、テネシー州リンチバーグに本拠を置く。アメリカ合衆国で初めて登録された蒸溜所であり、アメリカ合衆国国家歴史登録財にも指定されている。現在、ジャックダニエルは世界170以上の国で親しまれるグローバルアイコンであり、インターブランド社によって「世界で最も価値あるスピリッツブランド」のひとつとして認められている。日本では、ジャックダニエル オールドNo.7、ジャックダニエル テネシーハニー、ジェントルマンジャック、ジャックダニエル シングルバレルが、ジャックダニエルブランドから発売されている。

公式Instagram :https://www.instagram.com/jackdanielsjapan/

ブラウンフォーマン社について

155年以上の歴史を誇るグローバルスピリッツ企業、ブラウンフォーマン社は、「市場にこれ以上のものはない」という創業者の揺るぎない信念のもと、世界中で愛される数多くのブランドを生み出してきました。アメリカ・ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなど、多様なプレミアムブランドを展開しています。世界中に約5,000名の従業員を擁し、170を超える国と地域で、最高品質のスピリッツへの情熱と誇りを持って販売しています。

ブラウンフォーマン社 https://www.brown-forman.com

ブラウンフォーマンジャパン株式会社 https://www.brown-forman.com/japan

飲酒は20歳を過ぎてから。お酒は適量で。妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。飲酒運転は法律で禁止されています。のんだあとはリサイクル。Jack Daniel‘s 及び Old No.7 は登録商標です。 (C)２０２６ Jack Daniel's.