Virtuozzo株式会社

2026年4月20日：東京、シンガポール - 高効率なハイパーコンバージド・クラウドインフラストラクチャのグローバルリーダーであるVirtuozzo（本社：スイス、以下Virtuozzo）は、日本市場における戦略的投資の一環として、東京に拠点を置く「国内テクニカルサポートセンター」の開設を発表しました。今回の投資は、既存の仮想化プラットフォームにおける劇的なライセンス体系の変更や不透明な市場環境に直面している日本のサービスプロバイダーおよび企業からの急増する需要に応えるものです。

日本市場における「仮想化基盤の安定性」への課題を解決

現在、日本のIT市場では、長年利用されてきた大手仮想化ベンダーのライセンス構造の変化に伴い、コスト増大や将来的な運用リスクへの懸念が高まっています。Virtuozzoの新たなサポート体制は、こうしたリスクを回避し、主権性とコスト効率に優れた仮想化クラウド環境への移行を強力にバックアップします。

新設されるテクニカルサポートセンターの主な特徴：

24時間365日の日本語による技術支援： 日本独自の技術要件やコンプライアンスを深く理解した専任エンジニアによる直接サポートを提供。

高度な移行支援： 既存のレガシー・ハイパーバイザーから、Virtuozzoの高性能プラットフォームへのダウンタイムを最小限に抑えた移行へのテクニカルサポートを提供。

パートナー収益の最大化： 複雑なバンドル価格モデルからの脱却を図り、予測可能でスケーラブルな価格体系を通じて、国内パートナーの利益率向上に寄与。

エグゼクティブによるコメント

「日本市場は現在、大きな転換期を迎えています。多くのサービスプロバイダーが、既存ベンダーによる一方的な条件変更に依存しない『プランB』を求めています。今回の国内拠点への投資は、Virtuozzoが日本のパートナー様と共に歩む長期的コミットメントの証です。私たちは、日本のビジネスがインフラのコントロールを取り戻し、確かな成長を築けるよう支援してまいります。」

- Virtuozzo 米州・APJ地域営業担当Vice President、アーメド・アムニ (Ahmed Amni)

CSPとMSP、Enterpriseにとっての新たなクラウド選択肢

Virtuozzoは、コンピューティング、ストレージ、ネットワークを統合したシングルスタックのソリューションを提供します。これにより、ハイパースケーラーや高額なレガシーベンダーに依存することなく、高品質なIaaSやPaaSを低コストで構築・提供することが可能になります。

Virtuozzo製品、サービスに関するお問い合わせ先

Virtuozzo株式会社E-mail：info-japan@virtuozzo.com

URL: https://www.virtuozzo.com/jp/

Qiita : https://qiita.com/organizations/Virtuozzo