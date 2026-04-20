世界家畜用ワクチン市場、2032年に9052百万米ドル規模へと成長予測
家畜用ワクチンとは
家畜用ワクチンは、感染症の発生抑制および死亡率低減を目的とする生物製剤であり、特異的免疫応答を誘導することで畜産生産の安定化に寄与する。主な製品体系には不活化ワクチン、弱毒生ワクチン、組換えワクチン、サブユニットワクチンが含まれ、ウイルス・細菌・寄生虫といった多様な病原体に対応する。2024年の世界生産量は約4,300億用量、平均価格は1,000用量あたり約13.4米ドルと推計されている。
近年の家畜用ワクチン開発では、mRNA技術、組換えタンパク質、ナノ粒子送達システムの導入が進み、動物保健・バイオセキュリティ・精密免疫制御・トレーサビリティ・高効率製造の実現が加速している。特にmRNAベースの動物用ワクチンは開発期間短縮と迅速な変異対応能力を有し、今後の重要技術領域として注目されている。
本分析では家畜用ワクチン、動物保健、バイオセキュリティ、ワクチン技術革新、精密畜産を中核キーワードとし、市場構造、技術進展、供給網変化を統合的に整理する。特に直近6カ月では、アジアおよび南米における家禽・豚疾病対策の強化により、家畜用ワクチンの需要が短期的に顕著な伸長を示しており、食品安全確保と輸出競争力維持の観点から国家レベルの投資も加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347380/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347380/images/bodyimage2】
図. 家畜用ワクチンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「家畜用ワクチン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、家畜用ワクチンの世界市場は、2025年に6094百万米ドルと推定され、2026年には6418百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で推移し、2032年には9052百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長ドライバーと需要構造の高度化
家畜用ワクチン市場の拡大は、畜産業の大規模化・集約化に伴う疾病管理ニーズの高度化に起因する。従来の予防中心モデルから、精密畜産・健康管理統合・生産性最適化・動物福祉向上・食品安全確保へと需要構造が進化している。
典型的な導入事例として、欧州の大規模養豚企業では混合ワクチンプログラムとデータ連携型健康管理を組み合わせることで、死亡率を15%以上低減し、飼料効率を改善したケースが報告されている。また、東南アジアでは家禽産業においてワクチン接種とIoT監視システムを統合し、感染症拡大リスクの早期検知が実現されている。
サプライチェーンと競争環境
家畜用ワクチンの供給網は高度に専門化されており、上流ではシード株、細胞培養、培地、アジュバントが重要構成要素となる。これらは厳格な品質管理と規制対応を必要とし、市場は多国籍企業主導の集中構造を呈する。主要企業にはMerck、Boehringer Ingelheim、Zoetis、Ceva、Elancoなどが含まれ、研究開発力とグローバル供給能力が競争優位を規定する。
一方で、地域企業の台頭も顕著であり、中国や新興国市場ではローカルメーカーがコスト競争力と迅速供給を武器にシェアを拡大している。結果として、家畜用ワクチン市場は技術主導型グローバル企業とコスト競争型地域企業の二層構造へと移行している。
技術課題と規制・運用上の制約
家畜用ワクチン産業は高成長市場である一方、複数の構造的課題を抱える。第一に研究開発コストの増大と長期的な承認プロセスが参入障壁を高めている。第二に、病原体の変異速度が速く、ワクチン有効性維持のための継続的改良が不可欠である。
家畜用ワクチンは、感染症の発生抑制および死亡率低減を目的とする生物製剤であり、特異的免疫応答を誘導することで畜産生産の安定化に寄与する。主な製品体系には不活化ワクチン、弱毒生ワクチン、組換えワクチン、サブユニットワクチンが含まれ、ウイルス・細菌・寄生虫といった多様な病原体に対応する。2024年の世界生産量は約4,300億用量、平均価格は1,000用量あたり約13.4米ドルと推計されている。
近年の家畜用ワクチン開発では、mRNA技術、組換えタンパク質、ナノ粒子送達システムの導入が進み、動物保健・バイオセキュリティ・精密免疫制御・トレーサビリティ・高効率製造の実現が加速している。特にmRNAベースの動物用ワクチンは開発期間短縮と迅速な変異対応能力を有し、今後の重要技術領域として注目されている。
本分析では家畜用ワクチン、動物保健、バイオセキュリティ、ワクチン技術革新、精密畜産を中核キーワードとし、市場構造、技術進展、供給網変化を統合的に整理する。特に直近6カ月では、アジアおよび南米における家禽・豚疾病対策の強化により、家畜用ワクチンの需要が短期的に顕著な伸長を示しており、食品安全確保と輸出競争力維持の観点から国家レベルの投資も加速している。
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図. 家畜用ワクチンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「家畜用ワクチン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、家畜用ワクチンの世界市場は、2025年に6094百万米ドルと推定され、2026年には6418百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で推移し、2032年には9052百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長ドライバーと需要構造の高度化
家畜用ワクチン市場の拡大は、畜産業の大規模化・集約化に伴う疾病管理ニーズの高度化に起因する。従来の予防中心モデルから、精密畜産・健康管理統合・生産性最適化・動物福祉向上・食品安全確保へと需要構造が進化している。
典型的な導入事例として、欧州の大規模養豚企業では混合ワクチンプログラムとデータ連携型健康管理を組み合わせることで、死亡率を15%以上低減し、飼料効率を改善したケースが報告されている。また、東南アジアでは家禽産業においてワクチン接種とIoT監視システムを統合し、感染症拡大リスクの早期検知が実現されている。
サプライチェーンと競争環境
家畜用ワクチンの供給網は高度に専門化されており、上流ではシード株、細胞培養、培地、アジュバントが重要構成要素となる。これらは厳格な品質管理と規制対応を必要とし、市場は多国籍企業主導の集中構造を呈する。主要企業にはMerck、Boehringer Ingelheim、Zoetis、Ceva、Elancoなどが含まれ、研究開発力とグローバル供給能力が競争優位を規定する。
一方で、地域企業の台頭も顕著であり、中国や新興国市場ではローカルメーカーがコスト競争力と迅速供給を武器にシェアを拡大している。結果として、家畜用ワクチン市場は技術主導型グローバル企業とコスト競争型地域企業の二層構造へと移行している。
技術課題と規制・運用上の制約
家畜用ワクチン産業は高成長市場である一方、複数の構造的課題を抱える。第一に研究開発コストの増大と長期的な承認プロセスが参入障壁を高めている。第二に、病原体の変異速度が速く、ワクチン有効性維持のための継続的改良が不可欠である。