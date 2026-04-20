2025 China & Global Development Reportsを海南で出版

中国、海口市、2026年4月19日 /PRNewswire/ -- Hainan International Media Centerによると、

海口市では4月16日、第6回中国国際消費品博覧会（China International Consumer Products Expo）の期間中、「China Development Report 2025」と「Global Development Report 2025」の出版記念イベントが開催され、海南自由貿易港（FTP）の質の高い発展をテーマにしたシンクタンクの対話が行われました。これらの書籍は中国の発展プロセスを記録し、世界の発展に関する全体的な洞察を提供し、国際社会に中国と世界の発展動向についてより包括的で深い理解を与えている。



The newly published 2025 China & Global Development Reports were unveiled at the event.



China Development Report 2025は、2024年における中国の経済・社会発展の成果を記録したものであり、Development Research Center of the State Council (DRC)の4つの重要な研究成果も含んでいます。Global Development Report 2025は、国際社会の主要な懸念に応え、残された確実性と有利な条件を示し、世界の安定と持続可能な発展を促進するための全体的なアプローチと具体的な道筋を探っています。

2023年以降、両レポートの世界的な影響力は著しく高まっており、複数の先進国やグローバルサウス、さらには世界中の主要な国際機関、国際シンクタンク、大手多国籍企業、政治家、著名な経済学者、名門大学、博物館などにまで及んでいます。また、国内の多くの党・政府機関、大学・研究機関、企業、業界団体、在外大使館・領事館、その他中国が出資する機関によっても収集されています。本レポートは、主要な会議、国内外の有名なブックフェア、重要な国際フォーラムで紹介され、国際的に大きな影響力を持つシンクタンク出版物や公共知識製品として確立されています。

シンクタンク・ダイアローグでは、専門家が意見交換を行い、シンクタンクの役割をより活用し、海南FTPの質の高い発展にさらなる知恵と力を提供する方法について、的を射た意見や提案が行われました。

国営のハイエンドシンクタンクであるDRCは、2023年から毎年この2つのレポートを発表しています。また、DRCのシンクタンクは、Southland Think Tankと協力し、海南FTPの質の高い発展、制度開放、地域協調発展に関する主要問題の研究を行います。

（日本語リリース：クライアント提供）

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