【YouTubeタイアップ】登録者19万人超の人気チャンネル「かっ飛びゴルフ塾」浦大輔プロがコアフォースを体感！「間違いなくフィッティングの前に試した方がいい」と絶賛

株式会社ゆうき

コンディショニングアクセサリー「COREFORCE（コアフォース）」を展開する株式会社ゆうきは、YouTubeチャンネル登録者数19万人超の人気ゴルフチャンネル「かっ飛びゴルフ塾」とのタイアップ動画を、2026年4月18日（土）18:00より公開いたしました。

■動画の見どころ（動画はこちら(https://youtu.be/cSVd1eFE_3Q)から）

「かっ飛びゴルフ塾」1. 半信半疑からスタート ── 浦プロのリアルな第一印象

「本当に？」── 400ヤード超えの飛距離を誇り、数々のゴルフギアを知り尽くす浦大輔プロも、コアフォースとの初対面では懐疑的な様子を隠しません。アクセサリーを身につけるだけでパフォーマンスが変わるという概念に、率直な疑問を投げかけます。

2. 「マジか…！」── バランス実験・可動域実験で表情が一

コアフォースならではの体幹バランス実験と可動域実験を体感した瞬間、浦プロの表情が一変。「マジか…！」と思わず声を上げるほどの変化を体感します。独自原料のコアフォースパウダーがもたらす変化を、浦プロ自身の身体で体験するシーンは必見です。

3. 「飛ぶ！」── 実打で確信に変わる瞬間

体感実験で確かな手応えを得た浦プロが、いよいよクラブを握って実打に挑みます。スイングした瞬間、「これ違うぞ、飛ぶぞ！」と興奮を抑えきれない様子。装着前と装着後の違いをプロの感覚で鮮やかに表現し、「間違いなくフィッティングをする前にコアフォースを試した方がいい」と断言。クラブ選びの前にまずコンディショニングを整えることの重要性を、説得力をもって語る場面は動画のクライマックスです。

※動画内の変化には個人差があります。

■動画情報

チャンネル名 ：かっ飛びゴルフ塾

公開日時 ：2026年4月18日（土）18:00

チャンネルURL ：https://www.youtube.com/@kattobi_golfschool

動画URL ：https://youtu.be/cSVd1eFE_3Q

■会社概要

社名 ：株式会社ゆうき

設立年月日 ：2001年

代表取締役社長 ：小田 耕二

住所 ：〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP ：https://www.coreforce.jp