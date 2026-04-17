【復活】Makuakeにて応援購入総額1.6億円突破した『カマノ土鍋炊飯器』が「CAMPFIRE」に登場！4月18日より先行販売開始！

ソウイジャパン株式会社

ソウイジャパン株式会社（本社：東京都品川区）は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて累計応援購入総額1.6億円を突破した大ヒット商品『カマノ土鍋炊飯器』を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2026年4月18日（土）10時より先行販売開始いたします。

【CAMPFIREプロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/934130/view

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-nbSvr37VVs ]

「カマノ土鍋炊飯器」は、「テフロン」や「フッ素」といった化学コーティングを使用せず、安全性に配慮したセラミック加工を施した本格的な土鍋を採用しています。お米本来の甘みや香りを引き立てる“土鍋炊き”の魅力を、日常の中で手軽かつ安心してお楽しみいただける製品です。

純陶素材ならではの高い蓄熱性と均一な熱伝導により、芯までしっかり火が通り、一粒一粒が際立つふっくらとした炊き上がりを実現。さらに、本格的な味わいを実現しながらも導入しやすい価格帯を追求し、優れたコストパフォーマンスを兼ね備えています。

環境へのやさしさと健康への配慮、そして日本の伝統的な食文化を大切にした「カマノ土鍋炊飯器」は、日々の食卓に新たな価値と豊かさをもたらします。

今後もソウイジャパン株式会社は、暮らしに寄り添う製品開発を通じて、より上質で心地よい食体験の提供に努めてまいります。

CAMPFIREでの再登場！

前回のプロジェクト終了後も多くの再販希望の声を受け、この度CAMPFIREにて復活プロジェクトを実施する運びとなりました。

前回ご購入いただけなかった方にも、本製品の魅力をお届けできる機会となります。

本プロジェクトでは、数量限定の先行販売価格でご用意しております。

数量限定となっておりますので気になっている方は今のうちにお気に入り登録をしておくことをおすすめします。

詳細はプロジェクトページをご確認ください。

CAMPFIRE先行販売ページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/934130/view

※CAMPFIRE先行販売ページは4月18日（土）10時公開

360°から均一に熱を巡らせ、土鍋ならではのふっくらとした炊き上がりを実現

底部だけでなく側面からも加熱し、土鍋全体を包み込むように熱が循環。

まるで囲炉裏でじっくり炊き上げたような、ふっくらと艶のあるご飯をお楽しみいただけます。

ノンテフロン土鍋。化学物質に頼らず、安心を食卓へ

テフロン不使用。フッ素不使用。無塗装。

化学物質に頼らない純陶素材で、毎日の食卓に安心と安全をお届けします。

多層構造の内釜が引き出す、お米本来の旨みと甘み

4層構造で仕上げた土鍋内釜が、熱をしっかり蓄えながら均一に伝え、米の旨みを最大限に引き出します。

約5.5mmの厚みと高温焼成により、耐久性と熱効率を両立。

素材の力を活かした設計で、ふっくらとした理想の炊き上がりを実現します。

外蓋と内蓋のダブル構造が圧力を閉じ込め、旨みを逃さずしっかりキープ

二重蓋が圧力を逃がさず、土鍋の高い蓄熱力と相まって最後まで強火で炊き上げます。

蒸気を適切に制御することで、水分と香りを逃さず、ふっくら・もちもちの炊き上がりに。

吹きこぼれを防ぎつつ、土鍋特有の香ばしい風味も引き出します。

検証された加熱技術による、三段階で仕上げる理想的な炊飯プロセス

ステップ1：「低温吸水」 ― 米の芯までじっくり水を浸透させる

ステップ2：「強化加熱」 ― 一気に加熱し、旨みを解き放つ

ステップ3：「高温維持」 ― 温度を保ち、美味しさをしっかり閉じ込める

製品仕様

基本仕様

品番： SY-153-4

炊飯容量： 最大4合

外形寸法： 282（幅）×282（奥行）×233（高さ）mm

本体重量： 約4.6kg

土鍋重量： 約1.4kg

土鍋厚み：約 5.5mm

電源： AC100V 50/60Hz

消費電力： 500W

電源コード長さ： 約1.2m

土鍋仕様

素材：純陶土鍋（テフロン・フッ素・塗装完全ゼロ）

構造：4層多層構造

最内層：無機陶瓷層（金属不使用）

中間層：粘土層（熱蓄積・均一加熱）

補強層：高嶺土（耐熱性・強度）

外層：高品質陶土（蓄熱性・保温性）

付属品

自立式しゃもじ

米専用計量カップ（1 合＝150g）160m l

水専用計量カップ（1 杯＝約 180ml）

水加減ガイド一覧1 枚

取扱説明書兼保証書

会社概要

会社名（商号）: ソウイジャパン株式会社

所在地: 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-13-6 セラヴィ 3F

設立: 2010年12月10日

事業内容: デザイン家電、インテリア雑貨の企画・製造・輸入卸および販売

公式ホームページ：https://souyi-japan.com/

X(旧twitter)：https://twitter.com/souyijapan

Instagram：https://www.instagram.com/souyijapan/

LINE：https://page.line.me/255ycylo