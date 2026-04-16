ブロードメディア株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 太郎)が運営する、オンラインで学べる広域通信制高校のルネサンス高校グループは、2026年7月1日、ルネサンス豊田高等学校の学習等支援施設である名古屋栄キャンパスと博多キャンパスにおいて「通学スタンダードコース」を新たに開講します。本コースは、ネット学習の利便性とキャンパス通学の楽しさを掛け合わせた、新しいスタイルの高校生活を提案する有料オプションコースです。





ルネサンス豊田高等学校の名古屋栄キャンパスと博多キャンパスに「通学スタンダードコース」を新規開講





「通学スタンダードコース」開講キャンパス拡大の経緯

生徒の多様な価値観を尊重する社会の中で、通信制高校は「個人の時間を大切にしながら、同世代との繋がりも楽しむ」ための積極的な選択肢へと進化しています。この度、利便性の高い名古屋栄・博多エリアにおいて、「日々の生活をアップデートしたい」「キャンパスを拠点に仲間と活動したい」というアクティブなニーズに応え、「通学スタンダードコース」の開講を決定いたしました。各キャンパスそれぞれに地域のニーズに合わせた独自の特長を持たせており、生徒の学習課題の解決や高校生活の充実をサポートしてまいります。









■概要

名称 ： 通学スタンダードコース

開講日 ： 2026年7月1日(6月に無料体験を実施予定)

指導内容： レポート学習(ネット学習)の進捗管理、

コミュニケーション中心のワーク、各種校内イベントなど

URL ： https://www.r-ac.jp/curriculum/attend/

所在地 ： ●ルネサンス豊田高等学校

名古屋栄キャンパス(学習等支援施設)

愛知県名古屋市中区栄3-4-21 TOSHIN SAKAEビル5・6F

●ルネサンス豊田高等学校

博多キャンパス(学習等支援施設)

福岡県福岡市博多区博多駅前1-23-2 Park Front博多駅前一丁目ビル2F









■名古屋栄キャンパス「通学スタンダードコース」の特長

ネット学習をスマートにこなしながら、都市型キャンパスを拠点に同世代との繋がりや新しい体験を日々の生活に取り入れたい生徒に最適なコースです。





1. 好きが見つかる、つながりが生まれる「居場所」づくり

好きが見つかり、つながりが生まれ、自然と通いたくなるようなコースをめざしています。キャンパス内で自由に過ごせて安心できる空間を大切にし、自分のペースで人や学びと関われるコミュニケーション中心のワークなどを通して「もう一つの居場所」を提供します。





2. 高校卒業のためのレポート学習をサポート

高校卒業資格を取得するために必要なネット学習でのレポート提出(ネット学習)について、進捗管理と指導を行う時間をカリキュラムに組み込んでいます。教職員がスマートな学習習慣づくりをサポートします。





3. 自由度の高いライフスタイル設計

まずは週1日の通学、今日は午後からなど、自分のバイオリズムや予定に合わせて、自由に通学スケジュールを組むことが可能です。週1日と週2日のクラスをご用意しております。









■博多キャンパス「通学スタンダードコース」の特長

自分のライフスタイルを大切にしながら、博多の街をフィールドに「やりたいこと」をカタチにし、日々の活動をよりアクティブに広げたい生徒のためのコースです。





1. 高校が遠くにあっても居場所が地元・博多にある。気軽に通える「コミュニティ」

ルネサンス豊田高等学校の本校は愛知県にありますが、近隣に住む生徒たちにも通いやすい博多キャンパスで地元の仲間とリアルなつながりを育みながら、自分のペースで自由に過ごせる空間を提供し、「もう一つの居場所」として、生徒や保護者の皆様が安心して頼れるコミュニティをめざします。





2. やりたいを、ここで「カタチ」に。

「やってみたい」という気持ちを大切にし、一人ひとりの発想を「カタチ」にできる環境を提供します。

博多キャンパスだからこそできる、生徒のアイデアを起点としたイベントや校内企画を教職員が全力でサポート。SNS等で見た「やってみたい」を実際の体験として実現し、表現や発信の場としても活用できる環境を整えています。





3. 自分のペースでステップアップを叶える

週1日または2日の通学日を設定しており、自分のスタイルに合わせて午後からの参加など柔軟なスケジュール設計が可能です。卒業後のキャリア形成に向けた準備も、一人ひとりの希望に合わせて教職員が伴走します。





ルネサンス高校グループは、生徒たちが自分らしく学んで豊かな経験を築き、高校生活を充実させていけるよう、これからも学校のあり方に多様性を持たせるために取り組んでまいります。









【ルネサンス高校グループとは】

2006年、茨城県にルネサンス高等学校を開校し、通信制高校にICT教育をいち早く取り入れた「ルネサンス高校グループ」は、スマートフォンやパソコンを利用したネット学習で、自分のペースを大切にしながらいつでもどこでも学習でき、少ない登校日数で自由に学べる通信制高校です。eスポーツやK-POP、プログラミングなど、夢や個性に合わせたコースを多数用意。どんな個性も受け入れ、誰もが自分らしく学べる環境を提供し、担任の先生をはじめとした教職員が一人ひとりをしっかりとサポートします。内閣府によって認定された教育特区に、広域通信制のルネサンス高等学校、ルネサンス豊田高等学校、ルネサンス大阪高等学校の3校を含め13拠点のキャンパス等を運営しています。

HP： https://www.r-ac.jp





ルネサンス高校グループ_ロゴ





主な特長

・どこでも学べるメディア授業

スマホやタブレット、パソコンから24時間いつでもアクセス可能なネット学習環境を提供





・自由な通学スタイル

週1日から通学日数を選べ、必要に応じて通えるキャンパスも全国に設置





・個性を伸ばす多彩なコース

eスポーツ・K-POP・プログラミング・進学・留学など、“好き”や得意を活かせる専門コースを多数用意





・部活動・イベントも充実

TikTok部、マインクラフト部、軽音部、美術部など、趣味を通じた仲間づくりもサポート

ハロウィンパーティーやクリスマスパーティー、新入生歓迎会、遠足など、季節ごとのイベントも多数開催









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