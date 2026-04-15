【韓国旅行】為替手数料実質0円！！GW限定のサプライズイベントを開催！〈SBJトラベルKデビット〉

株式会社SBJ銀行

株式会社SBJ銀行（本店：東京都港区、代表取締役社長：並木 稔「以下、当行」）は、日頃のお客さまへ感謝の気持ちを込めて、「GW期間限定！SBJトラベルKデビット サプライズイベント」を実施いたしますのでお知らせいたします。

当行は、これからも、さらなる金融商品やサービス拡充に努力し、真にお客さまのお役に立つ「愛される銀行」を目指してまいります。

※手数料の詳細は下記ボタンよりご確認ください。キャンペーンの詳細はこちら>> :https://www.sbjbank.co.jp/lp/account/trvdb/当行ホームページはこちら>> :https://www.sbjbank.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ先◆

株式会社SBJ銀行コールセンター 0120-015-017〔通話料無料〕

《受付時間》 平日9：00～17：30 （土日・祝日・年末年始を除く）

株式会社SBJ銀行

SBJ銀行は、韓国の大手金融グループである「新韓金融グループ」の中核を成す新韓銀行の日本現地法人です。新韓銀行の海外拠点として1986年に日本進出後、外資系銀行では2番目に金融庁の許可を受けました。2009年の開業以来全国展開し、預金・貸出等の金融商品・サービスを提供しています。