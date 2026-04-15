キャッサバ加工市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2026年～2036年）である。
Survey Reports LLCは2026年4月に、「キャッサバ加工市場：タイプ別（キャッサバデンプン、キャッサバ粉、キャッサバチップ、キャッサバ由来エタノール）、用途別（食品、飼料、工業）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートはキャッサバ加工市場に関する予測評価を提供するものである。また、成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
キャッサバ加工市場の概要
キャッサバ加工とは、生のキャッサバの根を安全で食用可能かつ市場性のある製品へと変換する一連の工程を指す。生のキャッサバには天然毒素（シアン配糖体）が含まれているため、有害物質を除去するために適切な加工が必要である。一般的な加工方法には、皮むき、洗浄、すりおろし、発酵、乾燥、および製粉が含まれる。これらの工程により、キャッサバ粉、デンプン、ガリ、タピオカなどの製品が生産される。キャッサバ加工は保存期間を延長し、栄養価を高めるとともに、農家や産業に経済的価値を付加するものである。アフリカ、アジア、ラテンアメリカにおいて広く実践されており、食料安全保障、所得創出、ならびにグルテンフリー製品および工業用原材料の需要拡大を支えている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、キャッサバ加工市場の規模は2025年に3億3,270万米ドルであった。さらに、2036年末までに市場売上高は3億8,250万米ドルに達すると予測されている。キャッサバ加工市場は、2026年から2036年の予測期間において約1.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038432
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346954/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なキャッサバ加工市場分析によれば、グルテンフリー製品への需要増加、産業用途の拡大、低価格かつグルテンフリー食品への需要の高まり、ならびにキャッサバの工業用途の拡大を背景として、キャッサバ加工市場規模は拡大すると見込まれる。また、本市場における主要企業には、Avebe U.A.、Global Bio-Chem Technology Group、Emsland Group、Cargill Incorporated、Ingredionなどが含まれる。
当社のキャッサバ加工市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えている。
目次
● キャッサバ加工市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界キャッサバ加工市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
キャッサバ加工市場のセグメンテーション
● タイプ別：
キャッサバデンプン、キャッサバ粉、キャッサバチップ、キャッサバ由来エタノールである。
● 用途別：
食品、飼料、工業である。
●地域別：
キャッサバ加工市場の概要
キャッサバ加工とは、生のキャッサバの根を安全で食用可能かつ市場性のある製品へと変換する一連の工程を指す。生のキャッサバには天然毒素（シアン配糖体）が含まれているため、有害物質を除去するために適切な加工が必要である。一般的な加工方法には、皮むき、洗浄、すりおろし、発酵、乾燥、および製粉が含まれる。これらの工程により、キャッサバ粉、デンプン、ガリ、タピオカなどの製品が生産される。キャッサバ加工は保存期間を延長し、栄養価を高めるとともに、農家や産業に経済的価値を付加するものである。アフリカ、アジア、ラテンアメリカにおいて広く実践されており、食料安全保障、所得創出、ならびにグルテンフリー製品および工業用原材料の需要拡大を支えている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、キャッサバ加工市場の規模は2025年に3億3,270万米ドルであった。さらに、2036年末までに市場売上高は3億8,250万米ドルに達すると予測されている。キャッサバ加工市場は、2026年から2036年の予測期間において約1.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038432
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346954/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なキャッサバ加工市場分析によれば、グルテンフリー製品への需要増加、産業用途の拡大、低価格かつグルテンフリー食品への需要の高まり、ならびにキャッサバの工業用途の拡大を背景として、キャッサバ加工市場規模は拡大すると見込まれる。また、本市場における主要企業には、Avebe U.A.、Global Bio-Chem Technology Group、Emsland Group、Cargill Incorporated、Ingredionなどが含まれる。
当社のキャッサバ加工市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えている。
目次
● キャッサバ加工市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界キャッサバ加工市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
キャッサバ加工市場のセグメンテーション
● タイプ別：
キャッサバデンプン、キャッサバ粉、キャッサバチップ、キャッサバ由来エタノールである。
● 用途別：
食品、飼料、工業である。
●地域別：