【データ整理の救世主】ORICOのHDDスタンドが期間限定22%OFF

深圳市奥睿科电子商务有限公司

余っている内蔵ハードディスクやSSD、そのまま眠らせていませんか？

今回ご紹介するのは、PCを開ける手間なく、まるでカセットを挿すようにデータを読み書きできる**ORICO HDDスタンド（DD18U3）**です。2.5インチも3.5インチもこれ一台で対応可能です！

⚡ 差し込むだけで接続完了：驚きの利便性

ツールレス設計： ネジや工具は一切不要。上からドライブを差し込むだけで、すぐに外付けストレージとして認識されます。

2.5/3.5インチ両対応： ノートPC用のSSDから、大容量の3.5インチHDDまで幅広くサポート（最大20TBまで）。

UASP高速転送： USB 3.0接続とUASPモードにより、従来のUSB 3.0よりもさらに高速なデータ転送を実現しました。

多彩な使用シーン

PCの容量不足解消： 大切な写真や動画をまとめて保存。

PS4/PS5の拡張ストレージ： ゲームデータの保存先として（※PS5はPS4ソフトの保存用）。

優れた放熱性： オープンな垂直設置デザインなので、長時間のデータ転送でも熱がこもりにくく、ドライブの寿命を守ります。

こんな人に特におすすめ！

古いPCからデータを取り出したい方： 壊れたPCから抜いたハードディスクのデータ復旧に最適。

TV録画やゲーム保存をしたい方： 12V電源アダプタ付きで、大容量HDDも安定して動作します。

バックアップを頻繁に行うクリエイター： 複数のHDDを差し替えて管理する方に非常に便利です。

【期間限定】22%OFF ＋ 1%ポイント還元！

高機能なHDDスタンドが、今なら2,000円を切る特別価格で購入可能です。

通常価格： \2,499

割引後価格：\1,948 （22%OFF）

さらに： 1%のAmazonポイント還元付き

⏰ キャンペーン期間： 2026年4月13日 18:00 (JST) ～ 2026年4月20日 23:59 (JST) まで

ORICO HDDスタンド DD18U3をAmazonでチェックする(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPLZ493W?th=1)

総评：一台持っておけば必ず重宝します

安定した電源供給と高速転送、そして何より「挿すだけ」の簡単さ。ORICO DD18U3は、データの管理を格段に楽にしてくれるアイテムです。3.5インチHDDを使いたい方には、ACアダプタ付きのこのモデルが断然おすすめです！