【データ整理の救世主】ORICOのHDDスタンドが期間限定22%OFF
余っている内蔵ハードディスクやSSD、そのまま眠らせていませんか？
今回ご紹介するのは、PCを開ける手間なく、まるでカセットを挿すようにデータを読み書きできる**ORICO HDDスタンド（DD18U3）**です。2.5インチも3.5インチもこれ一台で対応可能です！
⚡ 差し込むだけで接続完了：驚きの利便性
ツールレス設計： ネジや工具は一切不要。上からドライブを差し込むだけで、すぐに外付けストレージとして認識されます。
2.5/3.5インチ両対応： ノートPC用のSSDから、大容量の3.5インチHDDまで幅広くサポート（最大20TBまで）。
UASP高速転送： USB 3.0接続とUASPモードにより、従来のUSB 3.0よりもさらに高速なデータ転送を実現しました。
多彩な使用シーン
PCの容量不足解消： 大切な写真や動画をまとめて保存。
PS4/PS5の拡張ストレージ： ゲームデータの保存先として（※PS5はPS4ソフトの保存用）。
優れた放熱性： オープンな垂直設置デザインなので、長時間のデータ転送でも熱がこもりにくく、ドライブの寿命を守ります。
こんな人に特におすすめ！
古いPCからデータを取り出したい方： 壊れたPCから抜いたハードディスクのデータ復旧に最適。
TV録画やゲーム保存をしたい方： 12V電源アダプタ付きで、大容量HDDも安定して動作します。
バックアップを頻繁に行うクリエイター： 複数のHDDを差し替えて管理する方に非常に便利です。
【期間限定】22%OFF ＋ 1%ポイント還元！
高機能なHDDスタンドが、今なら2,000円を切る特別価格で購入可能です。
通常価格： \2,499
割引後価格：\1,948 （22%OFF）
さらに： 1%のAmazonポイント還元付き
⏰ キャンペーン期間： 2026年4月13日 18:00 (JST) ～ 2026年4月20日 23:59 (JST) まで
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総评：一台持っておけば必ず重宝します
安定した電源供給と高速転送、そして何より「挿すだけ」の簡単さ。ORICO DD18U3は、データの管理を格段に楽にしてくれるアイテムです。3.5インチHDDを使いたい方には、ACアダプタ付きのこのモデルが断然おすすめです！