都心で、一流講師・文化人に学ぶ教養講座 東洋学園大学「公開講座」開催（全6回・聴講無料） 第1回は2026年5月16日(土) 11時00分−12時30分

都心で、一流講師・文化人に学ぶ教養講座 東洋学園大学「公開講座」開催（全6回・聴講無料） 第1回は2026年5月16日(土) 11時00分−12時30分