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都心で、一流講師・文化人に学ぶ教養講座 東洋学園大学「公開講座」開催（全6回・聴講無料） 第1回は2026年5月16日(土) 11時00分−12時30分
東洋学園大学（学校法人東洋学園 本部：文京区本郷 理事長：愛知太郎）では、2026年度東洋学園「公開講座」を対面とオンラインのハイブリッド形式で開催いたします。全6回のシリーズとなり、第1回は5月16日(土) 11時00分−12時30分で、聴講は無料です。
都心で、一流講師・文化人に学ぶ教養講座
都心で、学問領域にとらわれない幅広い教養（リベラルアーツ）を学ぶ東洋学園大学の公開講座（無料）です。
2026年度も多くの方々に生涯学習の機会を提供するため、都心の本郷キャンパスで全6回にわたって対面とオンラインで同時開催します。聴講を希望される方は、各回の「申込みフォーム」より前日までにお申し込みください。
【開催概要】
日程：2026年5月16日(土)、6月6日(土)、27日(土)、7月11日(土)、18日(土) 、25日 (土)
時間：11時00分−12時30分
対象：どなたでもご参加いただけます。
受講料：無料
開催形式：対面またはオンライン形式
会場：東洋学園大学 1号館 （東京都文京区本郷1-26-3）
各回 Zoom ウェビナーを使い、オンラインでもご参加頂けます
申し込み：ホームページ https://www.tyg.jp/koukaikouza/k-kouza/index.html の
「公開講座申込フォーム」より申込みください。(締切日：各回の前日まで)
各開催日の1週間前から順次、聴講に関するメールを返信いたします。
後援：公益財団法人文京アカデミー
【プログラム詳細】
※詳細についてはホームページもご参照ください。
開催日程： 第1回 5月16日(土)
テーマ： <単純な規則に基づく英語学習>
内容：英語力を構成する「読む・書く・話す・聴く」を支えるのは非常に単純な規則です。本講座では豊富な例と音読を通じその習熟を試みます。
講師：東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション学部 教授 大西 泰斗 氏
開催日程：第2回 6月6日(土)
テーマ： < スポーツ×ウエルネス >
内容：本講座では、「スポーツ×ウエルネス」をテーマに、ウエルネスの観点から、運動・スポーツが心身の健康や生活の質にどのように影響するのかを分かりやすく解説します。誰もが実践できるウエルネス向上のヒントを簡単なワークも実施しながら紹介します。運動・スポーツを通じて、より豊かでいきいきとウエルネスなライフスタイルについて参加者の皆さんと一緒に考える講座です。
講師：東洋学園大学 人間科学部 准教授 長谷川 望 氏
開催日程：第3回 6月27日(土)
テーマ：< サイバー文明論 >
内容：近代工業社会において、経済の基本は「モノ」という有限な財の奪い合いでした。モノは他者に渡せば手元から消えるからです。しかし、現代の主役である「情報」は、分け与えても手元に残る非排他性を持ち、他と結合することで価値を高める外部性を有しています。従って情報の経済は、与えることで全員を豊かにできる可能性を持ちます。競って奪い合う時代から、情報を共有し価値を増幅させる「競って与え合う」共助の時代へ、サイバー文明がもたらす新しい社会のあり方を考察します。
講師：慶應義塾大学名誉教授 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院 教授
共愛学園前橋国際大学デジタル共創研究センター 長國領 二郎 氏
開催日程：第4回 7月11日(土)
テーマ：< 踊ることで、人とつながってきた --3歳からの社交ダンスが教えてくれたこと >
内容：本講座では、3歳から社交ダンスを続けてきた実体験をもとに、ダンスがどのように人と人をつなぎ、関係性を育ててきたのかを紹介します。大きな動きを伴わないリズム体験や身体感覚のワークを通して、オンライン参加者も含め「感じる・受け取る・応答する」という社交ダンスの本質を体験します。踊ったことのない方にも、日常のコミュニケーションにつながる身体の気づきを持ち帰っていただくことを目的とします。
講師：東洋学園大学卒業生（2024年3月卒）公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
JDSF強化選手/日本代表 大西 咲菜 氏
開催日程：第5回 7月18日(土)
テーマ： < ラフカディオ・ハーンの世界 >
内容：ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の作品が長く愛読されてきたのは、訪れた土地で出会う文化や風習に深い考察を加え、磨き抜いた文章によって共感と共にそれらを表現し得た手腕によるものです。その結果、紀行文もエッセイも文化論も、怪談などの再話物語も、すべて文学的な美しい作品として、今なお読者の胸を打つのです。今回はハーンの生んだ傑作の数々を味わいながら、他に類のないハーンの世界の秘密にせまります。
講師：翻訳家 元東洋学園大学 教授 河島 弘美 氏
開催日程：第6回 7月25日(土)
テーマ： < 日本と世界の政治を「見える化」する―これまでとこれから― >
内容：これまでの構造が大きく転換し、ますます不透明にわかりにくくなる日本と世界の政治。複雑な政治の背後にある市民社会を国際比較して30年。私たちが実際に暮らしている市民社会から世界政治の今を見ることで、これからの政治と世界の方向を展望します。日本とアメリカ、そして中国、タイ、バングラデシュなど世界15カ国の市民社会と政治を実際に実証調査した結果から、これからの日本と世界を考えます。
講師：東洋学園大学 学長（元日本政治学会理事長、筑波大学名誉教授） 辻中 豊 氏
※天候不順や講演者の都合により急遽オンラインのみの講座配信になる場合もあります。ホームページにて最新情報をご確認ください。
※講師の肩書は2026年4月1日時点のものです。
▼本件に関する問い合わせ先
東洋学園大学 広報室
清水
住所：文京区本郷1-26-3
TEL：03-3811-1783
FAX：03-3811-1964
メール：koho@of.tyg.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
都心で、一流講師・文化人に学ぶ教養講座
都心で、学問領域にとらわれない幅広い教養（リベラルアーツ）を学ぶ東洋学園大学の公開講座（無料）です。
【開催概要】
日程：2026年5月16日(土)、6月6日(土)、27日(土)、7月11日(土)、18日(土) 、25日 (土)
時間：11時00分−12時30分
対象：どなたでもご参加いただけます。
受講料：無料
開催形式：対面またはオンライン形式
会場：東洋学園大学 1号館 （東京都文京区本郷1-26-3）
各回 Zoom ウェビナーを使い、オンラインでもご参加頂けます
申し込み：ホームページ https://www.tyg.jp/koukaikouza/k-kouza/index.html の
「公開講座申込フォーム」より申込みください。(締切日：各回の前日まで)
各開催日の1週間前から順次、聴講に関するメールを返信いたします。
後援：公益財団法人文京アカデミー
【プログラム詳細】
※詳細についてはホームページもご参照ください。
開催日程： 第1回 5月16日(土)
テーマ： <単純な規則に基づく英語学習>
内容：英語力を構成する「読む・書く・話す・聴く」を支えるのは非常に単純な規則です。本講座では豊富な例と音読を通じその習熟を試みます。
講師：東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション学部 教授 大西 泰斗 氏
開催日程：第2回 6月6日(土)
テーマ： < スポーツ×ウエルネス >
内容：本講座では、「スポーツ×ウエルネス」をテーマに、ウエルネスの観点から、運動・スポーツが心身の健康や生活の質にどのように影響するのかを分かりやすく解説します。誰もが実践できるウエルネス向上のヒントを簡単なワークも実施しながら紹介します。運動・スポーツを通じて、より豊かでいきいきとウエルネスなライフスタイルについて参加者の皆さんと一緒に考える講座です。
講師：東洋学園大学 人間科学部 准教授 長谷川 望 氏
開催日程：第3回 6月27日(土)
テーマ：< サイバー文明論 >
内容：近代工業社会において、経済の基本は「モノ」という有限な財の奪い合いでした。モノは他者に渡せば手元から消えるからです。しかし、現代の主役である「情報」は、分け与えても手元に残る非排他性を持ち、他と結合することで価値を高める外部性を有しています。従って情報の経済は、与えることで全員を豊かにできる可能性を持ちます。競って奪い合う時代から、情報を共有し価値を増幅させる「競って与え合う」共助の時代へ、サイバー文明がもたらす新しい社会のあり方を考察します。
講師：慶應義塾大学名誉教授 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院 教授
共愛学園前橋国際大学デジタル共創研究センター 長國領 二郎 氏
開催日程：第4回 7月11日(土)
テーマ：< 踊ることで、人とつながってきた --3歳からの社交ダンスが教えてくれたこと >
内容：本講座では、3歳から社交ダンスを続けてきた実体験をもとに、ダンスがどのように人と人をつなぎ、関係性を育ててきたのかを紹介します。大きな動きを伴わないリズム体験や身体感覚のワークを通して、オンライン参加者も含め「感じる・受け取る・応答する」という社交ダンスの本質を体験します。踊ったことのない方にも、日常のコミュニケーションにつながる身体の気づきを持ち帰っていただくことを目的とします。
講師：東洋学園大学卒業生（2024年3月卒）公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
JDSF強化選手/日本代表 大西 咲菜 氏
開催日程：第5回 7月18日(土)
テーマ： < ラフカディオ・ハーンの世界 >
内容：ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の作品が長く愛読されてきたのは、訪れた土地で出会う文化や風習に深い考察を加え、磨き抜いた文章によって共感と共にそれらを表現し得た手腕によるものです。その結果、紀行文もエッセイも文化論も、怪談などの再話物語も、すべて文学的な美しい作品として、今なお読者の胸を打つのです。今回はハーンの生んだ傑作の数々を味わいながら、他に類のないハーンの世界の秘密にせまります。
講師：翻訳家 元東洋学園大学 教授 河島 弘美 氏
開催日程：第6回 7月25日(土)
テーマ： < 日本と世界の政治を「見える化」する―これまでとこれから― >
内容：これまでの構造が大きく転換し、ますます不透明にわかりにくくなる日本と世界の政治。複雑な政治の背後にある市民社会を国際比較して30年。私たちが実際に暮らしている市民社会から世界政治の今を見ることで、これからの政治と世界の方向を展望します。日本とアメリカ、そして中国、タイ、バングラデシュなど世界15カ国の市民社会と政治を実際に実証調査した結果から、これからの日本と世界を考えます。
講師：東洋学園大学 学長（元日本政治学会理事長、筑波大学名誉教授） 辻中 豊 氏
※天候不順や講演者の都合により急遽オンラインのみの講座配信になる場合もあります。ホームページにて最新情報をご確認ください。
※講師の肩書は2026年4月1日時点のものです。
▼本件に関する問い合わせ先
東洋学園大学 広報室
清水
住所：文京区本郷1-26-3
TEL：03-3811-1783
FAX：03-3811-1964
メール：koho@of.tyg.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/