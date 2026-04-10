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清泉女子大学が日本政策金融公庫と包括連携協定を締結 ― ビジネスプラン作成講座や出張講義、支店への学生派遣などで連携
清泉女子大学（東京都品川区、学長：山本達也）と株式会社日本政策金融公庫（総裁：田中一穂）五反田支店および大森支店は、2026年4月1日（水）、包括連携協定を締結した。これは、相互の知見や機能等の活用を図りながら協力し、地方創生・地域活性化および人材育成に取り組み、地域経済の発展に資することを目的としたもの。今後は学生向けのビジネスプラン作成講座や出張講義のほか、五反田支店への学生派遣などを行っていく。
このたび締結された協定に基づき、日本政策金融公庫五反田支店への訪問や、日本政策金融公庫の職員によるビジネスプラン作成・地域経済に関する講義など、実践的な学びの機会を学生に提供していく。
こうした経験を通じ、学生が習得した知識を地域経済や社会の発展に還元できるよう、連携を深めていく。
同協定における連携協力事項及び具体的な取り組み事例は下記の通り。
■連携事項
（1）地域経済の活性化及び地域社会の持続可能な発展に関すること
（2）地方創生・地域活性化に向けた各種取組の立案・実施に関すること
（3）ソーシャルビジネスの推進及び女性の起業家教育に関すること
（4）その他、前各号における連携を図るために甲及び乙が必要と認めること
■具体的な取り組み事例
（1） 女子大学生のためのビジネスプラン作成講座の実施
（2） 清泉女子大学における出張講義
（3） 日本政策金融公庫五反田支店への学生派遣
（参考：清泉女子大学公式サイト内）
・日本政策金融公庫と包括連携協定を締結
https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002560.html
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
こうした経験を通じ、学生が習得した知識を地域経済や社会の発展に還元できるよう、連携を深めていく。
同協定における連携協力事項及び具体的な取り組み事例は下記の通り。
■連携事項
（1）地域経済の活性化及び地域社会の持続可能な発展に関すること
（2）地方創生・地域活性化に向けた各種取組の立案・実施に関すること
（3）ソーシャルビジネスの推進及び女性の起業家教育に関すること
（4）その他、前各号における連携を図るために甲及び乙が必要と認めること
■具体的な取り組み事例
（1） 女子大学生のためのビジネスプラン作成講座の実施
（2） 清泉女子大学における出張講義
（3） 日本政策金融公庫五反田支店への学生派遣
（参考：清泉女子大学公式サイト内）
・日本政策金融公庫と包括連携協定を締結
https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002560.html
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/