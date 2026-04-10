パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、「ZETA DIVISION」第五人格部門の世界大会出場を記念して、2026年4月27日（月）9:59まで、合計100名様限定で「ZETA DIVISION 第五人格部門 特典付きモデル」の抽選販売応募を受付しております。

■ 合計100名様限定で「特典付きモデル」抽選応募受付開始

ZETA DIVISION 第五人格部門の世界大会出場を記念して、ZETA DIVISIONオリジナル特典付きの数量限定モデルを抽選販売いたします。「ZETA DIVISIONオリジナル特典」は、細部の装飾にもこだわり抜いた結果、100個のみのご用意となっております。

※ZETA DIVISIONオリジナル特典はパソコン本体と別送になります。納期は5月中旬頃を予定しております。

◇ 「ZETA DIVISIONオリジナル特典」内容のご紹介

・オリジナルデザインワッペンステッカー ・オリジナルデザインタンブラー ・限定書き下ろしデザインデスクマット

◇ 抽選応募方法

ご購入希望モデルの商品詳細ページへ進んでいただき、詳細をご確認の上、ご応募ください。 ※ご応募には、パソコン工房WEB会員またはユニットコムビジネスご優待会員へ登録、ログインが必要です。

◇ 抽選応募期間

2026年4月10日（金）15:00 ～ 4月27日（月）9:59まで

◇ 当選発表

2026年4月27日（月）12:00頃より、会員マイページ「抽選販売 応募履歴」にてご確認いただけます。

◇ 当選者様のご購入期間

2026年4月27日（月）当選発表後 ～ 4月30日（木）9:59まで

◇ ZETA DIVISION 第五人格部門 世界大会出場記念 特典付きモデル抽選販売 特集ページはこちら

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_zeta_division_idv_cp.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260410_1&utm_content=nonpay 【ご注意事項】 特設サイト記載の注意事項を必ずお読みいただき、ご応募ください。

■ ZETA DIVISION プロフィール

ZETA DIVISION®は、東京に本社を置く日本発のゲーミングライフスタイルブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエイターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。 ZETA DIVISIONには様々なスタイルを持った数多くのメンバーが在籍しており、選手たちは多くの競技シーンで圧倒的な存在感を放ち、クリエイターたちは独自の世界観でファンを魅了します。 選手たちの確かな強さ、クリエイターたちが持つ独特な魅力、そして私達が放つカルチャーに根ざしたPRが組み合わさり、ZETA DIVISIONはゲーミングライフスタイルブランドとして確固たる人気を保持しています。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、ZETA DIVISION 第五人格部門 世界大会出場記念 特典付きモデルになります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M58M-225F-PKX-IDV [RGB Build] 販売価格：229,700円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222334&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260410_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F / インテル® B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-RGB8-LCR97X-TGX-IDV [RGB Build] 販売価格：454,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222378&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260410_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9700X / AMD B850 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源

製品名：LEVEL-15FX165-i7-RM5X-IDV 販売価格：224,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222345&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260410_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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