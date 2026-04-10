Audiさいたま／Audi Approved Automobileさいたま、4月10日にリニューアルオープン

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AudiさいたまとAudi Approved Automobile浦和が統合し、Audiさいたま／Audi Approved Automobileさいたまとしてリニューアルオープン

アウディの最新のCI/CD店舗コンセプト「Progressive Showroom Concept」を導入

玉県最大級の展示台数、新車 6台と認定中古車 15台を展示

アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）と、アウディ正規販売店契約をする株式会社 MID ALFA（本社：北海道札幌市、代表取締役：相川 政二）は、このたび Audiさいたま／Audi Approved Automobileさいたまとして移転リニューアルオープンし、本日4月10日（金）より営業を開始いたします。

本店舗は、さいたま市南区に所在していたAudi さいたまを、Audi Approved Automobile浦和の所在地に移転し、両店舗を統合する形でAudiさいたまならびにAudi Approved Automobileさいたま（以下、AAAさいたま）としてリニューアルオープンします。2025年より導入を始めているアウディの最新のCI/CDを採用した「Progressive Showroom Concept（PSC）」を導入し、シンプルかつ洗練されたアウディの世界観をもつショールームです。店内には6台の最新のアウディラインナップを展示しています。さらに、併設されたAudi Approved Automobile（AAA：アウディ認定中古車）センターでは、15台のアウディ認定中古車を展示し、新車、中古車あわせ展示台数は埼玉県最大級となります。お客様にはご購入後も安心してお乗り頂けるように充実のサービス体制を整え、周辺地域のお客様によりアウディを身近に感じていただくことが可能となります。また、敷地内には電気自動車用150kW急速充電器を1基2口設置し、24時間いつでも電気自動車の充電が可能です。

店舗は、埼玉県立近代美術館や商業施設などが集積する国道463号浦和所沢バイパスに面し、首都高速埼玉大宮線 浦和北インターから約2km、電車でのアクセスはJR京浜東北線 北浦和駅と埼京線南与野駅からも徒歩圏内にあり、利便性が高い好立地に位置しています。現時点の全国におけるAudi 正規販売店数は126店舗、Audi Approved Automobile（AAA：アウディ認定中古車）取扱い店舗はAAAさいたまの新規オープンにより108店舗となります。

なお、リニューアルオープンを記念して、2026年4月10日〜5月10日の期間中、記念品をご用意してお客様のご来場をお待ちしております。

今後もアウディは、正規ディーラーと密に連携し、アウディブランドを体験できる機会の創出や、新しいモビリティライフの提案を継続してまいります。

店舗概要

・店舗名 ：Audi さいたま / Audi Approved Automobileさいたま

・運営会社 ：株式会社MID ALFA 　

　　　　　　　　　 　代表取締役会長　相川 政二

・店舗所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目19-38

・TEL ：047-831-7770 　 FAX：047-831-7780

・店長 ：永作 秀朗

・店舗人員数 ：25名

・営業時間/定休日 ：10:00 - 18:00 / 毎週火曜日及び、第1・3水曜日

・ショールーム ：敷地面積 2,020m²、建物延床面積1,672m²

・展示台数 ：新車6台（屋内）、認定中古車15台（屋外）

・電気自動車用充電器：150kW出力充電器（1基2口）

・サービス工場 ：ベイ 4、リフト 4

・店舗ページ　　　　：https://www.audi-saitama.jp/ja/

本件に関するお問合わせ先

フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/

関連リンク

日本語版リリース

https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g0000005xp7.html

アウディ プレス センター

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アウディ ジャパン

https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html