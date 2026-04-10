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Audiさいたま／Audi Approved Automobileさいたま、4月10日にリニューアルオープン
AudiさいたまとAudi Approved Automobile浦和が統合し、Audiさいたま／Audi Approved Automobileさいたまとしてリニューアルオープン
アウディの最新のCI/CD店舗コンセプト「Progressive Showroom Concept」を導入
玉県最大級の展示台数、新車 6台と認定中古車 15台を展示
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）と、アウディ正規販売店契約をする株式会社 MID ALFA（本社：北海道札幌市、代表取締役：相川 政二）は、このたび Audiさいたま／Audi Approved Automobileさいたまとして移転リニューアルオープンし、本日4月10日（金）より営業を開始いたします。
店舗は、埼玉県立近代美術館や商業施設などが集積する国道463号浦和所沢バイパスに面し、首都高速埼玉大宮線 浦和北インターから約2km、電車でのアクセスはJR京浜東北線 北浦和駅と埼京線南与野駅からも徒歩圏内にあり、利便性が高い好立地に位置しています。現時点の全国におけるAudi 正規販売店数は126店舗、Audi Approved Automobile（AAA：アウディ認定中古車）取扱い店舗はAAAさいたまの新規オープンにより108店舗となります。
なお、リニューアルオープンを記念して、2026年4月10日〜5月10日の期間中、記念品をご用意してお客様のご来場をお待ちしております。
今後もアウディは、正規ディーラーと密に連携し、アウディブランドを体験できる機会の創出や、新しいモビリティライフの提案を継続してまいります。
店舗概要
・店舗名 ：Audi さいたま / Audi Approved Automobileさいたま
・運営会社 ：株式会社MID ALFA
代表取締役会長 相川 政二
・店舗所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目19-38
・TEL ：047-831-7770 FAX：047-831-7780
・店長 ：永作 秀朗
・店舗人員数 ：25名
・営業時間/定休日 ：10:00 - 18:00 / 毎週火曜日及び、第1・3水曜日
・ショールーム ：敷地面積 2,020m²、建物延床面積1,672m²
・展示台数 ：新車6台（屋内）、認定中古車15台（屋外）
・電気自動車用充電器：150kW出力充電器（1基2口）
・サービス工場 ：ベイ 4、リフト 4
・店舗ページ ：https://www.audi-saitama.jp/ja/
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g0000005xp7.html
アウディ プレス センター
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アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html