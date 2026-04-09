アニメ公式イラストを使用したオンラインくじ「TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」ラッフルくじ」が発売決定！～ラッフルくじ限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、アニメ公式イラストを使用したオンラインくじ「TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

本オンラインくじでは、アニメ公式イラストを贅沢に使用したオリジナルグッズを多数ラインナップいたしました。リゼルやジルたちの優雅な日常を切り取った、ファン必携のメモリアルなアイテムをお届けします。

物語の格調高い雰囲気を再現した「アクリルパネル」は、豪華な額縁風のデザインを施すことで、アニメイラストをまるで一枚の絵画のように美しく飾れる仕様となっております。また、本オンラインくじならではのユニークなアイテムとして、指にはめてキャラクターとの一体感を楽しめる「アクリルリングスタンド」が登場。観賞用としてはもちろん、身に着けても楽しめる特別な一品です。

さらに、劇中の名シーンを収めたアイテムなど、作品の世界観を日常で感じられる、穏やかで贅沢なコレクションをぜひお手元にお迎えください。

【くじの実施概要】

商品名：TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」ラッフルくじ

販売期間：2026年04月10日（金）19:00～2026年04月24日（金）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1249

商品発送時期：2026年7月下旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：アクリルパネル 全1種

B賞：アクリルリングスタンド 全2種

C賞：アクリルキーホルダー 全8種

D賞：缶バッジ 全8種

E賞：3CUTフォトカード 全8種

F賞：ミニブロマイド 全20種

5連特典：ブロマイド 全1種

10連特典：ブロマイド 全8種

Wチャンス第1弾：【当選者1名様】B賞アクリルリングスタンド(リゼル)

Wチャンス第1弾：【当選者1名様】B賞アクリルリングスタンド(ジル)

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1249

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C) 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact