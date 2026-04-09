Teachme Biz、「マニュアル検索API」を正式提供開始

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）はマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」において、Teachme Biz内のマニュアル情報を外部システムから取得・活用可能にする「マニュアル検索API」（以下、「本API」）の提供を正式に開始したことをお知らせします。

本APIの提供により、自社で利用しているチャットボットや社内ポータル、業務システムから直接Teachme Biz内のマニュアルを検索し、最適な情報を呼び出すことが可能になります。「マニュアルを確認するためにツールを切り替える」というタイムロスを無くし、必要な時に必要な情報が自動で届く、ストレスフリーな業務環境の構築を支援します。

詳細はこちら(https://biz.teachme.jp/function/api-integration/)

■背景と目的

Teachme Bizは現在、主に企業の社内向け業務マニュアルシステムとして国内外約2,300社以上で活用されています。

企業のDXが加速し、業務で使用されるSaaSツールや社内システムが多角化する中で「自社開発の生成AIやチャットボットからマニュアルを参照して答えを探したい」「既存の業務システムの中でシームレスに検索・閲覧したい」という強いご要望をいただいておりました。

現場では、ツールを切り替えるわずかな時間が積み重なり、大きなムダに発展するというケースが多く、よりスムーズな情報参照の仕組みが求められています。

こうした「必要な情報にアクセスするためのツール移動」による心理的・時間的コストを削減するため、マニュアルを「見に行く」状態から、必要な時に答えが「出てくる」状態の拡張を目指し、本APIを提供いたします。

■「マニュアル検索API」で提供される機能

本APIを利用することで、Teachme Biz内に蓄積された高品質なマニュアルデータを、自社のシステムや外部アプリから検索することが可能になります。

【提供される主な機能】

■提供形態

- マニュアルの一覧情報：登録されているマニュアルのリストを検索で取得- マニュアルの詳細情報：マニュアルのURLやIDに加え、表紙のタイトル、説明文、さらには各ステップ（作業手順）内の具体的な説明文やカスタム項目まで、テキスト情報を詳細に取得可能

本APIは、「Teachme Biz」のご契約プランに応じた有償オプションとして提供いたします。

■今後の展開

労働人口の減少が深刻化する中、企業の生産性向上は喫緊の課題です。一人ひとりの付加価値を最大化するには、業務中の「迷う」「探す」といった非生産的な時間を極限まで削ぎ落とす必要があります。 スタディストは、本APIの提供を通じて、企業の重要な知的資産であるマニュアルを「必要な時に、必要な場所で、瞬時にアクセス可能な状態、いつでも活用される状態」へと進化させます。

Teachme Bizでは、今回提供を開始するマニュアル検索APIを皮切りに、外部システムとの連携を支えるAPI群を継続的に拡充してまいります。また、本APIを通じて多様な業務システムやアプリケーション開発企業とのパートナーシップを強化し、マニュアルが活用される領域をさらに拡大していく方針です。

今後はシステム連携に関する開発を一層加速させ、あらゆる業務プロセスでTeachme Bizのデータがシームレスに利活用できる環境づくりを目指します。

■本APIに関するお問い合わせ先

APIに関する情報はこちらを参照ください。(https://biz.teachme.jp/function/api-integration/)

Teachme Bizの導入企業様は当社担当者にお問い合わせください。

Teachme Bizの導入を検討されている方はこちらよりお問い合わせください。(https://biz.teachme.jp/question/contact/)

■Teachme Bizについて

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポートし、国内外の2,300社以上で活用されています。デロイト トーマツ ミック経済研究所による『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2024年度版』における「動画マニュアル作成支援ツール市場」の調査では、すべての業種、ユーザー規模において売上金額シェアNo.1を獲得しました。

https://biz.teachme.jp/

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

https://studist.jp/our-vision

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、

生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/



