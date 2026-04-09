冷却力とコストパフォーマンスに優れたミドルタワー型PCケース、CORSAIR社製「3200D RS」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「3200D RS」シリーズを発表いたします。

「3200D RS」シリーズは、冷却力とコストパフォーマンスに優れたミドルタワー型PCケースです。トップまたはフロントに最大360mmサイズの水冷ラジエーターを搭載可能。ケース内に最大375mmのクリアランスを確保するほか、電源カバー部分のファン1基は角度をつけて装着できるため、グラフィックボードに直接エアフローを届けることができます。

同社製RGBファンを標準装備する「3200D RS ARGB」シリーズと、PWMファンを標準装備する「3200D RS」シリーズをラインアップ。それぞれブラック、スモーク、ホワイトのカラーバリエーションをご用意しており、ドレスアップを重視したPCの組み立てにも最適です。

コンパクトでも、強力エアフロー設計

省スペースに置きやすいサイズ感でも、ケース全体にしっかり風を通せる高エアフロー設計。120mmファン最大9基に対応し、トップは最大360mmラジエーター搭載可能。さらにPSUシュラウド上のファンマウントは角度付きで、冷気をGPUへ狙って送りやすく、ゲームや高負荷時の安定動作を支えます。

配線が見えにくい、クリーンな見た目

背面コネクタ設計マザーボードに対応し、表側の配線を減らして見た目をクリーンに。内蔵ケーブルシュラウドと豊富な固定ポイントに加え、シングルコネクタ式フロントパネルケーブルで接続もスマート。コンパクトな筐体でも、まとまりの良いPCに仕上げやすい設計です。

便利機能＋剛性で、安心して組める

フロントにUSB 3.2 Gen 2x2 Type-Cを搭載し、高速転送や周辺機器の接続に便利。さらに重量級GPUを支える内蔵GPUアンチサグスタビライザーアームを備え、長く使うハイエンド構成PCでも安心。性能だけでなく、使い勝手まで考えたフル装備PCケースです。

製品概要

メーカー：CORSAIR

製品名：3200D RS ARGB Black

カラー：ブラック

型番：CC-9011344-WW

JANコード：0840440419662

アスクコード：CS9726

予想市場価格：16,280円前後（税込）

発売時期：2026年 4月16日

製品名：3200D RS ARGB Smoke

カラー：スモーク

型番：CC-9011346-WW

JANコード：0840440419686

アスクコード：CS9728

予想市場価格：16,280円前後（税込）

発売時期：2026年 4月16日

製品名：3200D RS ARGB White

カラー：ホワイト

型番：CC-9011345-WW

JANコード：0840440419679

アスクコード：CS9727

予想市場価格：16,280円前後（税込）

発売時期：2026年 4月16日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/3200d-rs-argb.html

製品名：3200D RS Black

カラー：ブラック

型番：CC-9011334-WW

JANコード：0840440414643

アスクコード：CS9723

予想市場価格：14,480円前後（税込）

発売時期：2026年 4月16日

製品名：3200D RS Smoke

カラー：スモーク

型番：CC-9011336-WW

JANコード：0840440414667

アスクコード：CS9725

予想市場価格：14,480円前後（税込）

発売時期：2026年 4月16日

製品名：3200D RS White

カラー：ホワイト

型番：CC-9011335-WW

JANコード：0840440414650

アスクコード：CS9724

予想市場価格：14,480円前後（税込）

発売時期：2026年 4月16日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/3200d-rs.html

CORSAIR社 概要

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：岡野 修久

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/