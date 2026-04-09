タイの熱成形プラスチック市場、2032年までに21.3億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）4.5%で成長

タイの熱成形プラスチック市場、2032年までに21.3億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）4.5%で成長