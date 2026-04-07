株式会社アドメディカル

2026年は「AI検索元年」とも言われ、検索行動が大きく変化しつつあります。

従来のようにキーワード検索で複数のサイトを比較するのではなく、AIに相談し、その回答をもとに意思決定を行う行動が広がり始めています。

株式会社アドメディカル（本社：名古屋市中村区）は、こうした変化を受け、名古屋市内のクリニック100院を対象にAI検索における表示実態の調査を実施しました。

その結果、AI検索では多くの医療機関が均等に表示されるのではなく、特定の医療機関に情報が集中する傾向が確認されました。

■ 背景｜AI検索元年と医療機関の課題

近年、生成AIの普及により、患者様の医療機関の探し方は大きく変化しています。

例えば、

「頭が痛いが病院に行くべきか」

「近くの内科を教えてほしい」

といった形でAIに直接相談し、その回答をもとに受診先を決定するケースが増えています。

今後は音声検索の普及により、この傾向はさらに加速すると考えられます。

このようなAI検索では、提示される医療機関が限られるため、AIにどのように情報が認識されるかが重要な要素となっています。

■ 調査概要

■ 調査概要

・調査期間：2026年4月7日

・調査機関（調査主体）：株式会社アドメディカル

・調査対象：名古屋市内のクリニック100院

・有効回答数（サンプル数）：100院

・調査方法：

Googleマップ等を基に名古屋市内のクリニック100院を抽出し、

各生成AI（ChatGPT、Gemini、Perplexity）に対して、

「名古屋市でおすすめの内科クリニックを5つ教えてください」

という同一条件の質問を複数回実施。

各AIが提示した医療機関を収集・統合し、出現傾向および偏りを分析した。

・集計方法：

各AIが提示した医療機関名を一覧化し、表記ゆれを整理した上で重複を統合し、出現頻度および提示傾向を分析。

■ 調査結果｜AIは“限られた医療機関”を繰り返し提示

調査の結果、各AI単体では一定数の医療機関が言及される一方で、同一の医療機関が繰り返し提示される傾向が確認されました。

また、複数AIを横断して分析すると、言及される医療機関は一部に集中しており、全体の約20～30％程度にとどまる傾向が見られました。

・各AI単体では一定数の医療機関が言及される

・同一の医療機関が繰り返し表示される

・複数AIを横断すると、言及される医療機関は一部に集中

つまり、AI検索においてはすべての医療機関が均等に表示されるわけではなく、特定の医療機関に情報が集中する構造が明らかとなりました。

■AI検索は本当に患者の選択を支えているのか

AI検索は利便性が高い一方で、提示される医療機関が限られるという特性があります。

特に体調不良時など、迅速な判断が求められる場面では、AIの回答がそのまま受診行動に影響を与える可能性があります。

そのため、患者にとって必要な情報がAIを通じて正しく届いているかという観点が、今後の医療において重要になると考えられます。

■ 代表コメント

株式会社アドメディカル 代表取締役 佐分篤史 は次のようにコメントしています。

「AI検索の普及により、患者の医療機関の選び方は大きく変わりつつあります。

今回の調査を通じて、AIが提示する情報に偏りが生じている可能性があることが見えてきました。

今後は、患者にとって必要な情報がAIを通じて正しく届く環境を整えることが重要になると考えています。」

■ サービス概要｜AI検索対策サービス

当社では、医療機関の情報がAI検索において正しく認識され、

患者にとって必要な情報がAIを通じて正しく届く状態の構築を支援する「AI検索対策サービス」を提供しています。

本サービスは、生成AIにおける検索最適化（LLMO対策／GEO対策）を通じて、医療機関の情報を適切に整理・構造化し、AIに正しく理解される環境を整備するものです。

■ 主な提供内容

・AI検索対応診断（無料）

・自社開発ＡＩ検索チェックツールによる分析

・構造化データ・FAQ設計

・コンテンツ最適化

・AI検索表示状況レポート

■ 特徴｜医療機関に適した運用設計

本サービスは、医療機関の特性を踏まえ、過剰な更新や運用を前提としない設計となっています。

一般的なWebマーケティング施策では継続的な更新や頻繁なレポーティングが前提となることが多い一方で、医療機関のホームページは更新頻度が限定的であるケースも多く見られます。

そのため当社では、必要なタイミングでの点検・改善を重視した運用方針を採用しています。

また、医療機関にとって無理のない形でAI検索への対応を進めることが重要であると考えています。

■ メッセージ

「検索される時代」から「AIに相談する時代」へ。

今後、医療機関にとって重要なのは、検索結果に掲載されることではなく、患者様にとって必要な情報が適切に届けられることです。

■ 今後の展望

当社では今後、医療機関を中心にAI検索対応の支援を強化し、AI時代における新しい医療情報提供の在り方を推進してまいります。

現在、AI検索対応の可否を確認できる無料診断レポートを提供しています。

自院の情報がAIにどのように認識されているかを確認したい方は、お気軽にお問い合わせください。

無料診断のお申込はこちら :https://ad-tomedical.co.jp/lp/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E3%81%AE%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF/クリニック向けAI対策の詳細

■ 会社概要

会社名：株式会社アドメディカル

所在地：〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4F

事業内容：AI検索対策等、AI・DX導入支援コンサルティング

URL：https://ad-tomedical.co.jp/