日本最大級のHRイベント『ＨＲカンファレンス2026-春-』登壇のお知らせ
全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/(https://www.caremanagement.jp/)）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/(https://www.recordbook.jp/)）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、日本の人事部HRカンファレンス2026 -春-において、「仕事と介護の両立支援」に関する講演に登壇いたします。
■HRカンファレンスとは
株式会社HRビジョンが運営する日本最大のHRネットワーク『日本の人事部』が2009年3月から開催している、日本の「人・組織・経営」に関するイベントです。経営者、管理職、人事担当者が集まり、学び、交流する場として、日本最大のHRイベントとなっています。
■講演情報
講 演 日 ： 5月21日（木）16：00～16：50
開催方法 ： オンライン開催
タイトル ： 企業はどうする？？？
私たちも“いま”介護中 ― 当事者が語る両立のリアル
登 壇 者 ： 株式会社インターネットインフィニティー
執行役員 DXソリューション部管掌 ： 播本 賀彦
介護コンシェルジュ相談員 介護支援専門員 ： 吉井 しのぶ
講演内容 ： 高齢化が進む日本においては今後、「仕事と介護の両立」が重要なキーワードになって
きます。本講演では、会社役員として両立支援に取り組む播本と、介護相談員、
ケアマネジャーとして現場経験を持つ吉井が、いま現在家族を介護する当事者として
本音で語ります。
突然始まる介護への備え、従業員が抱える不安や孤立の実態、介護離職を防ぐために
企業が果たす役割や相談体制など、実例を交えて対談形式でお伝えいたします。
こんな方に！：自身に介護経験がなく介護のリアルを知りたい
※HRカンファレンス掲載
https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/interview_detl.php?anc=X4(https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/interview_detl.php?anc=X4)
※HRカンファレンス2025秋登壇時
■仕事と介護の両立支援サービス『わかるかいごBiz』とは？
介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、
「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）
「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）
「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）
「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）
など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。
https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/
■会社概要
会 社 名：株式会社インターネットインフィニティー
本社所在地：〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19 興和二番町ビル２階
代 表：代表取締役社長 別宮 圭一
設 立：2001年5月7日
事業内容：ケアマネジャー向けウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」の運営等
URL：https://iif.jp/
私たちインターネットインフィニティーグループは、ヘルスケアソリューション企業として
新しいヘルスケアサービスの創造とチャレンジを続けてまいります。
ニュースリリ―ス及びサービスに関するお問合せ先
株式会社インターネットインフィニティー DXソリューション部 わかるかいごBiz事務局
TEL: 03-6897-4773 FAX: 03-6897-4771 MAIL: support@wakarukaigo.jp
その他IRに関するお問合せ先
株式会社インターネットインフィニティー IR担当
TEL: 03-6897-4777 MAIL: ir@iif.jp