日本最大級のHRイベント『ＨＲカンファレンス2026-春-』登壇のお知らせ

株式会社インターネットインフィニティー

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/(https://www.caremanagement.jp/)）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/(https://www.recordbook.jp/)）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、日本の人事部HRカンファレンス2026 -春-において、「仕事と介護の両立支援」に関する講演に登壇いたします。

■HRカンファレンスとは

株式会社HRビジョンが運営する日本最大のHRネットワーク『日本の人事部』が2009年3月から開催している、日本の「人・組織・経営」に関するイベントです。経営者、管理職、人事担当者が集まり、学び、交流する場として、日本最大のHRイベントとなっています。

■講演情報

講 演 日 ： 5月21日（木）16：00～16：50

開催方法 ： オンライン開催

タイトル ： 企業はどうする？？？

私たちも“いま”介護中 ― 当事者が語る両立のリアル

登 壇 者 ： 株式会社インターネットインフィニティー

執行役員 DXソリューション部管掌 ： 播本 賀彦

介護コンシェルジュ相談員 介護支援専門員 ： 吉井 しのぶ

講演内容 ： 高齢化が進む日本においては今後、「仕事と介護の両立」が重要なキーワードになって

きます。本講演では、会社役員として両立支援に取り組む播本と、介護相談員、

ケアマネジャーとして現場経験を持つ吉井が、いま現在家族を介護する当事者として

本音で語ります。

突然始まる介護への備え、従業員が抱える不安や孤立の実態、介護離職を防ぐために

企業が果たす役割や相談体制など、実例を交えて対談形式でお伝えいたします。

こんな方に！：自身に介護経験がなく介護のリアルを知りたい

※HRカンファレンス掲載

https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/interview_detl.php?anc=X4(https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/interview_detl.php?anc=X4)

※HRカンファレンス2025秋登壇時

■仕事と介護の両立支援サービス『わかるかいごBiz』とは？

介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、

「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）

「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）

「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）

「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）

など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。

https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/

■会社概要

会 社 名：株式会社インターネットインフィニティー

本社所在地：〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19 興和二番町ビル２階

代 表：代表取締役社長 別宮 圭一

設 立：2001年5月7日

事業内容：ケアマネジャー向けウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」の運営等

URL：https://iif.jp/

私たちインターネットインフィニティーグループは、ヘルスケアソリューション企業として

新しいヘルスケアサービスの創造とチャレンジを続けてまいります。

ニュースリリ―ス及びサービスに関するお問合せ先

株式会社インターネットインフィニティー DXソリューション部 わかるかいごBiz事務局

TEL: 03-6897-4773 FAX: 03-6897-4771 MAIL: support@wakarukaigo.jp

その他IRに関するお問合せ先

株式会社インターネットインフィニティー IR担当

TEL: 03-6897-4777 MAIL: ir@iif.jp