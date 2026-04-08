日本最大級のHRイベント『ＨＲカンファレンス2026-春-』登壇のお知らせ

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株式会社インターネットインフィニティー

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/(https://www.caremanagement.jp/)）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/(https://www.recordbook.jp/)）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、日本の人事部HRカンファレンス2026 -春-において、「仕事と介護の両立支援」に関する講演に登壇いたします。



■HRカンファレンスとは


株式会社HRビジョンが運営する日本最大のHRネットワーク『日本の人事部』が2009年3月から開催している、日本の「人・組織・経営」に関するイベントです。経営者、管理職、人事担当者が集まり、学び、交流する場として、日本最大のHRイベントとなっています。



■講演情報


講 演 日　：　5月21日（木）16：00～16：50


開催方法 ：　オンライン開催


タイトル ：　企業はどうする？？？


　　　　　　 私たちも“いま”介護中 ― 当事者が語る両立のリアル


登 壇 者　：　株式会社インターネットインフィニティー


　　　　　　 執行役員 DXソリューション部管掌　：　播本 賀彦


　　　　　　 介護コンシェルジュ相談員 介護支援専門員　：　吉井 しのぶ


講演内容 ：　高齢化が進む日本においては今後、「仕事と介護の両立」が重要なキーワードになって


　　　　　　 きます。本講演では、会社役員として両立支援に取り組む播本と、介護相談員、


　　　　　　 ケアマネジャーとして現場経験を持つ吉井が、いま現在家族を介護する当事者として


　　　　　　 本音で語ります。


突然始まる介護への備え、従業員が抱える不安や孤立の実態、介護離職を防ぐために


企業が果たす役割や相談体制など、実例を交えて対談形式でお伝えいたします。


こんな方に！：自身に介護経験がなく介護のリアルを知りたい



※HRカンファレンス掲載


https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/interview_detl.php?anc=X4(https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/interview_detl.php?anc=X4)




※HRカンファレンス2025秋登壇時

■仕事と介護の両立支援サービス『わかるかいごBiz』とは？


介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、


「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）


「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）


「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）


「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）


など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。


https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/







■会社概要


会 社 名：株式会社インターネットインフィニティー


本社所在地：〒102-0084　東京都千代田区二番町11-19　興和二番町ビル２階


代 表：代表取締役社長　別宮 圭一


設 立：2001年5月7日


事業内容：ケアマネジャー向けウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」の運営等


URL：https://iif.jp/



私たちインターネットインフィニティーグループは、ヘルスケアソリューション企業として


新しいヘルスケアサービスの創造とチャレンジを続けてまいります。



ニュースリリ―ス及びサービスに関するお問合せ先


株式会社インターネットインフィニティー　DXソリューション部　わかるかいごBiz事務局


TEL: 03-6897-4773　 FAX: 03-6897-4771　MAIL: support@wakarukaigo.jp



その他IRに関するお問合せ先


株式会社インターネットインフィニティー IR担当


TEL: 03-6897-4777　MAIL: ir@iif.jp