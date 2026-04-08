公益財団法人日本スポーツ協会と「JSPOスポーツ・アクティブ・パートナー・プログラム」の協賛契約を締結

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

近畿日本ツーリスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：永崎 安基、以下 近畿日本ツーリスト）は、次のとおり、公益財団法人日本スポーツ協会（以下、JSPO）とJSPOスポーツ・アクティブ・パートナー・プログラムの協賛契約を締結いたしましたので、お知らせします。

手交式の様子（左：JSPO 森岡専務理事 右：近畿日本ツーリスト 永崎代表取締役社長）

JSPOスポーツ・アクティブ・パートナー・プログラムとは、「パートナーと共に築く、スポーツによる元気な日本社会の実現」を掲げ、協賛パートナーとともにスポーツで“誰もが望む未来”の実現を目指す、スポーツを「する」「ささえる」「みる・表現する」環境づくりを行うプログラムです。

当社は長年にわたり、国内外の各種競技大会等において運営や観戦ツアーの実施、教育旅行における部活動サポートサービスの提供など、様々なスポーツシーンのサポートをしてまいりました。本プログラムにおいてもその経験を活かし、協賛団体の皆さまとともに「スポーツと築く望ましい未来の実現」に向けて取り組んでまいります。

【JSPOスポーツ・アクティブ・パートナー・プログラムの協賛契約概要】

- 契約先：公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）- 契約区分：オフィシャルサプライヤー- 協賛カテゴリー：旅行業- 契約締結日：2026年4月1日