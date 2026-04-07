ゴールドウイン監修「ダウンジャケットコース」をパナソニックのタテ型洗濯機として初搭載「タテ型全自動洗濯機 NA-FA12V6」を発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、2025年10月発売のドラム式洗濯乾燥機に搭載し好評を得ているゴールドウイン監修「ダウンジャケットコース」を、パナソニックのタテ型洗濯機として初めて搭載しました。本コース搭載の「タテ型全自動洗濯機 NA-FA12V6」を2026年6月上旬（＊）より発売します。

ドラム式洗濯乾燥機に搭載した「ダウンジャケットコース」は2025年10月の発売後、「自宅で簡単に洗える」「手洗いマークのダウンジャケットも洗える」と好評を得ています。またタテ型洗濯機のユーザー調査（※1）でも約82％の人がダウンジャケットコースに関心を示しており、こうした声をもとに本製品を開発しました。

本製品は「ザ・ノース・フェイス」など多くのブランドを展開するスポーツアパレルメーカーのゴールドウイン監修のもと「ダウンジャケットコース」を搭載しました。

タテ型洗濯機の開発においては、洗浄すすぎ性能と洗い上がり品質の両立、洗剤残りによるシミ発生が課題でした。パナソニックの独自機能である「スゴ落ち泡洗浄」と「パワフル立体水流」、「泡水シャワー」により、ダウン表面に泡水をムラなく繰り返し浸透させることで、布傷みを抑えながら皮脂汚れや泥汚れ、ファンデーション汚れなどをきれいに落とすことが可能です。（※2）また、「優しいすすぎ」と「しっかり脱水」により、ダウンジャケットの布傷みと中わたの片寄りを抑えながら、洗剤を残さず生地表面のシミを防いで洗い上げます。（※2）

加えて、汚れを落とす洗剤の効果を強化させる花王共同開発の「汚れはがし剤」をユーザー使用率の高い「毛布コース」でも使用できるようになりました。従来、毛布の蓄積皮脂汚れを落とす場合は約40℃毛布コースで約3時間37分の運転が必要でしたが、通常の毛布コースに「汚れはがし剤」を投入することで運転時間は約3分の1の約1時間9分で蓄積皮脂汚れまで洗浄が可能となりました。（※3）

パナソニックはお客様の声に耳を傾けくらしに寄り添い、より快適な洗濯ライフを提案していきます。

製品サイト

https://panasonic.jp/wash/products/NA-FA12V6.html

【品名】全自動洗濯機（インバーター制御）

【品番】NA-FA12V6

【メーカー希望小売価格】オープン価格

【発売日】2026年6月上旬（＊）

＜特長＞

1. ゴールドウイン監修「ダウンジャケットコース」をパナソニックのタテ型洗濯機として初めて搭載

・「スゴ落ち泡洗浄」と「パワフル立体水流」、「泡水シャワー」により、ダウン表面に泡水をムラなく繰り返し浸透させることで、高い洗浄力を実現（※2）

・「優しいすすぎ」と「しっかり脱水」により、ダウンジャケットの布傷みと中わたの片寄りを抑えながら、洗剤を残さず生地表面のシミを防ぐことができる（※2）

https://panasonic.jp/wash/products/NA-FA12V6.html#downjacket

2. 花王共同開発「汚れはがし剤」が毛布コースでも使用可能に

従来の約40℃毛布コースの洗浄力はそのままに、約3分の1の時間、約1時間9分で毛布の蓄積皮脂汚れもスッキリきれいに（※3）

https://panasonic.jp/wash/products/NA-FA12V6.html#remove

＜関連情報＞

■「ダウンジャケットコース」搭載のラインアップを拡充

「ダウンジャケットコース」が搭載された洗濯・脱水容量7 kgから10 kgの全自動洗濯機6機種についても2026年6月上旬（＊）より発売します。

品番：NA-FA10K6、NA-FA9K6、NA-FA8K6、NA-FA10H6、NA-FA8H6、NA-FA7H6

https://panasonic.jp/wash/feature/FA.html

※1 パナソニック調べ 2024年9月 縦型洗濯機ユーザー調査（N＝1136）

※2 容量800 g（1枚）までのダウンジャケットおよび中わたに化繊を含むものが対象。ご家庭での洗濯が禁止されているもの、防水加工・シームレス加工（縫い目のない圧着加工）のもの、皮革・毛皮素材のものには使用できません。洗濯前に取扱い絵表示等を必ず確認いただき、洗濯方法・乾燥方法とも表示に従って取り扱いください。衣類や汚れの種類・水温によって効果は異なります。汚れが気になる部分は、おしゃれ着洗剤をつけたタオルなどで事前に拭きとってください。

※3 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニック ウェブサイトに掲載します。

【お問い合わせ先】

パナソニック 家事製品 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-691

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）