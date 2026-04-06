◆半世紀以上継続、「飛鳥・藤原の宮都」世界遺産登録期待でさらに人気◆ 関西大学が、第52回「飛鳥史学文学講座」を開講【期間】4月12日（日）〜 2027年3月7日（日）各回13：00〜15：00 ＜全14回＞【場所】明日香村中央公民館

◆半世紀以上継続、「飛鳥・藤原の宮都」世界遺産登録期待でさらに人気◆ 関西大学が、第52回「飛鳥史学文学講座」を開講【期間】4月12日（日）〜 2027年3月7日（日）各回13：00〜15：00 ＜全14回＞【場所】明日香村中央公民館