インドのUPS市場、無停電電源ソリューションへの需要の堅調な伸びに牽引され、2033年までに182億8000万米ドル規模に到達へ

インドのUPS市場、無停電電源ソリューションへの需要の堅調な伸びに牽引され、2033年までに182億8000万米ドル規模に到達へ