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【2026年・春】 世界遺産・姫路城が18歳未満「入城無料」へ。デジタルチケット本格導入や「姫路お城まつり」開催など、進化する姫路観光の見どころをご紹介
世界遺産・姫路城を擁する姫路市では、今春から、一層快適に観光を楽しんでいただけるよう、さまざまな取り組みが始まっています。姫路城デジタルチケットの事前購入で、スムーズな入城が可能になりました。また、デジタルチケットと周辺観光を組み合わせたプレミアムプランの展開により、充実した姫路滞在をご提案していく予定です。他にも、子どもたちが気軽に訪れやすくなる無料化の取り組みなど、初めて訪れる方からリピーターまで、多彩な楽しみ方が広がっています。
姫路城入城料改定・18歳未満無料化
2026年3月1日より、姫路城の入城料が改定されるとともに18歳未満の入城料が完全無料化されました。これにより、子どもや学生が気軽に世界遺産を訪れ、歴史や文化に触れる機会が広がります。姫路城を舞台としたさまざまな学びの体験を通じて、その価値や魅力を次世代へと継承していくことが期待されており、教育的側面からの活用にも注目が集まっています。
デジタルチケット「しらさぎチケット」本格運用スタート
＜デジタルチケットの本格運用スタート＞
姫路城では、来城者の利便性向上と混雑緩和を目的に、デジタルチケット「しらさぎチケット」の本格導入が進められています。スマートフォンなどから事前にチケットを購入し、QR コードでスムーズに入城できる仕組みを整備することで、繁忙期における待ち時間の軽減や入城の効率化が図られます。また、周辺施設との連携も視野に入れ、姫路城だけでなく美術館や好古園などを含めた周辺施設をお得に楽しめるプレミアムプランの展開も予定しています。姫路城を起点に、姫路市全体をより一層楽しんでいただけます。
しらさぎチケット購入ページ：https://www.city.himeji.lg.jp/castle/0000030310.html
快適・安全を支える「おもてなし」の進化
＜オリジナルナップザック（肩掛け式携帯袋）の配布＞
姫路城では、城内見学の安全対策としてオリジナルデザインのナップザックの配布をスタートしました。姫路城では、城内見学時に建物保護の観点から靴を脱いで見学する箇所があり、これまでは脱いだ靴をレジ袋に入れて持ち運ぶ運用が行われてきました。急な階段が多い城内での移動時の安全性に配慮し、従来のレジ袋を廃止。両手が自由に使えるオリジナルデザインのナップザックを配布いたします。ナップザックはそのまま持ち帰ることもでき、来城の記念にもなるデザインを採用しています。
＜「姫路観光コンシェルジュ」による観光体験の充実＞
姫路では、専門知識を持つガイドが案内する「姫路観光コンシェルジュ」によるサービスも展開されています。訪問者の関心やニーズに応じて、歴史や文化の背景をわかりやすく解説しながら案内することで、姫路の魅力をより深く体感できることが特長です。
※現在はインバウンド限定で実施しています。日本人向けガイドの情報は、下記アドレスよりご確認ください。
日本人向けガイド紹介ページ：https://www.himeji-kanko.jp/guide/group/
観光交流センター（仮称）開業（2026 年秋予定）
姫路城周辺では、新たな観光拠点として「観光交流センター（仮称）」の整備が進められています。大手前通りの旧ヤマトヤシキ跡に開設予定で、2026 年10 月の利用開始を目指しています。同施設は、観光情報の発信機能に加え、地場産品の展示・販売や交流機能を備えた複合施設として整備される予定です。来訪者はここで観光情報を得ながら、地域ならではの魅力に触れることができ、姫路城と合わせて周辺施設や街中の散策をより楽しむことができます。姫路城観光の新たな立ち寄りスポットの登場です。
※イメージ
第76 回 姫路お城まつり 5 月22 日〜24 日
世界遺産「姫路城」を舞台に『姫路お城まつり』が、2026 年5 月22 日（金）〜24 日（日）に開催されます。戦後復興のシンボルとして始まった本祭りは、歴史と文化を体感できる姫路を代表するイベントです。期間中は、姫路城を背景に能や狂言が披露される「薪能」や、武者行列などが練り歩く大名行列、華やかなパレードが実施され、城下町全体がにぎわいに包まれます。来場者は歴史絵巻の中に入り込んだような体験を楽しむことができます。2025 年には約6 万5 千人が来場しており、国内外から多くの観光客を集める春の一大イベントとして、2026 年もさらなる盛り上がりが期待されています。
開催期間：2026 年5 月22 日（金）〜2026 年5 月24 日（日）
イベント内容：
22 日（金）第55 回姫路城薪能、親子教室発表会
23 日（土）姫路大名行列、子ども大名・千姫輿入れ行列、キャッスルパレード 等
24 日（日）第25 回ひめじ良さ恋まつり、サウンドフェスティバル2026
※内容は予定です。最新情報は公式WEB サイトをご覧ください。
場 所：姫路城周辺
W E B ：https://www.city.himeji.lg.jp/oshirofes/index.html
主 催：姫路お城まつり奉賛会
お問い合わせ先：姫路お城まつり奉賛会事務局（姫路市観光コンベンション室内）TEL.079-221-1520
＜第55回姫路城薪能 5月22日＞
姫路お城まつりの幕開けを飾るのが、世界遺産・姫路城を背景に開催される伝統芸能『姫路城薪能（たきぎのう）』です。2026年は5月22日（金）に姫路城三の丸広場の特設会場で開催されます。「姫路城」を借景にし、能や狂言が、かがり火に照らされた幻想的な舞台で披露されます。当日は、能「胡蝶」「天鼓」、狂言「狐塚」が上演されるほか、火入れ式も行われ、歴史ある城郭と日本の伝統芸能が融合した特別な空間が演出されます。世界遺産「姫路城」を借景にした屋外公演は全国的にも貴重であり、幻想的な雰囲気の中で本格的な能・狂言を楽しめる、姫路ならではの文化体験として注目されています。
※姫路城薪能の観賞を含めたツアーも販売されています。詳細は各社ホームページでご確認ください。
開催期間：2026年５月22日（金）18:00〜(17:00〜 親子教室発表会を開催)
場 所：姫路城三の丸広場
※雨天の場合は、姫路市市民会館にて開催
W E B ：https://himeji-takiginou.org/
主 催：姫路薪能奉賛会
お問い合わせ先：姫路薪能奉賛会事務局（株式会社清交倶楽部内）TEL.079-281-6800
姫路市の観光情報は、ひめのみち（https://www.himeji-kanko.jp/）をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
姫路観光コンベンションビューロー
TEL:079-287-3655/ Mail: hime-kanko@himeji-kanko.jp
関連リンク
しらさぎチケット購入ページ
https://www.city.himeji.lg.jp/castle/0000030310.html
日本人向けガイド紹介ページ
https://www.himeji-kanko.jp/guide/group/
姫路お城まつり
https://www.city.himeji.lg.jp/oshirofes/index.html
姫路城薪能
https://himeji-takiginou.org/