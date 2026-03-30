IT投資やシステム導入において、最初の判断はその後の成果を大きく左右します。にもかかわらず、RFP（提案依頼書）作成やベンダー選定といった上流工程を、十分な経験や判断材料がないまま進めざるを得ない企業は少なくありません。

株式会社クインクエの人月型・伴走コンサルティングは、「判断に不安を感じながら進めている企業」に向けて設計されたサービスです。

特にこのような企業に向いています

次のような状況に心当たりがある場合、本サービスが力を発揮します。

初めてRFPを作成する事業会社

何を書けばよいのか、どこまで決めるべきか分からないままRFPを出そうとしている

提案は集まったが、選び切れないケース

複数ベンダーから提案が出たものの、比較基準がなく判断に迷っている

社内にIT判断の経験者がいない

技術的な前提や工数・コストの妥当性を評価できる人材がいない

過去にITプロジェクトで失敗経験がある企業

「最初の判断を誤った」という反省があり、今回は慎重に進めたい

ベンダーに相談する前に、一度整理したい企業

利害関係のない第三者に、冷静に状況を整理してほしいと考えている

なぜRFP・ベンダー選定で迷いが生じるのか

多くの企業では、次のような課題が重なり合っています。

・要件が十分に言語化されていない・提案内容を評価する基準が曖昧・工数・コストの根拠を検証できない・社内のIT知見に偏りがある・ベンダー主導で判断が進んでしまう

これらの課題は、プロジェクトが始まってから顕在化することが多く、その時点では手戻りが難しく、大きな負担となります。

クインクエの立ち位置：ベンダーに頼る前に、相談できる相手

クインクエは、開発や制作を請け負わない中立的な立場から、RFP策定やベンダー選定といった初期判断の局面に特化して伴走します。

・RFP・要件整理の壁打ち・提案・見積内容の読み解きと比較整理・工数・体制・リスクの可視化・判断材料の整理と社内説明資料の作成

「正解を押し付ける」のではなく、経営や事業責任者が納得して決められる状態をつくることが目的です。

利用シーンの具体例

・初めてシステム導入を主導する担当者の相談相手として・提案内容を経営層に説明する前の整理役として・ベンダー選定会議に同席する第三者として・過去の失敗を繰り返さないための外部チェック役として

RFP作成だけ、見積評価だけといったスポット利用にも対応しており、1ヶ月単位・人月形式で必要な分だけ関与できます。

本サービスの特長

完全な第三者視点

利害関係のない立場で、提案内容や判断材料を客観的に整理

経営判断につながる情報整理

専門用語や暗黙の前提を翻訳し、意思決定しやすい形に構造化

過度なコストにならない人月形式

必要なフェーズだけ利用でき、固定費化しない

初期判断の品質を高める設計

後戻りが難しい上流工程での判断リスクを最小化

代表コメント

株式会社クインクエ 代表取締役 矢部 拓

RFPやベンダー選定に不安を感じるのは、決して特別なことではありません。多くの企業が「分からないまま決めてしまった」経験を持っています。私たちは、そうした不安を抱えたまま進まなくて済むよう、第三者として冷静に判断材料を整理し、納得できる意思決定を支える存在でありたいと考えています。

お問い合わせ先

サービスの詳細およびお問い合わせは、下記の専用ページよりご確認ください。社外CTOという選択肢：https://quin-que.net/lp/consulting/

会社概要

■株式会社クインクエについて

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Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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