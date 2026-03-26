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【KARRIMOR】定番の軽量マウンテンパーカー「triton LT jkt」を発売
ハイクから低山まで、3シーズン活躍する万能アウター
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、軽量マウンテンパーカー「triton LT jkt（トライトン LT ジャケット）」を発売いたします。
春秋のハイキングや低山登山を中心に、日常使いにも取り入れやすいデザインと機能性を兼ね備えた一着。アウトドア初心者から経験者まで、幅広いユーザーにおすすめのアイテムです。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
本アイテムには、コットンのようなナチュラルな表情を持ちながら、軽量ではっ水性に優れたナイロン素材を採用。アウトドアシーンに必要な機能性を確保しつつ、街でも着やすい風合いが魅力です。
フロントにはダブルジッパーを採用し、着こなしや体温調節の幅を広げています。ポケット内部にはメッシュ素材を使用し、簡易的なベンチレーション機能を搭載。行動中のムレを軽減し、快適な着用感をサポートします。また、短時間の小雨に対応できるフーディー仕様に加え、動きやすさを考慮したレギュラーフィット設計で、アクティブなシーンでもストレスなく着用できます。
生地には、軽量で丈夫なナイロンマイクロリップストップ素材を採用。防風性とはっ水性を備えながら、しなやかな着心地を実現しています。
主な素材特長
・PFHxSフリーのC6はっ水加工
・軽量でコンパクトに携帯可能
・適度な防風性
・肌ばなれの良い裏面の凹凸構造
・シワが目立ちにくいワッシャー加工
上記の製品は、各3色展開で、メンズ・レディース別展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
triton LT jkt
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101622.html
triton LT jkt W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101623.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、軽量マウンテンパーカー「triton LT jkt（トライトン LT ジャケット）」を発売いたします。
春秋のハイキングや低山登山を中心に、日常使いにも取り入れやすいデザインと機能性を兼ね備えた一着。アウトドア初心者から経験者まで、幅広いユーザーにおすすめのアイテムです。
本アイテムには、コットンのようなナチュラルな表情を持ちながら、軽量ではっ水性に優れたナイロン素材を採用。アウトドアシーンに必要な機能性を確保しつつ、街でも着やすい風合いが魅力です。
フロントにはダブルジッパーを採用し、着こなしや体温調節の幅を広げています。ポケット内部にはメッシュ素材を使用し、簡易的なベンチレーション機能を搭載。行動中のムレを軽減し、快適な着用感をサポートします。また、短時間の小雨に対応できるフーディー仕様に加え、動きやすさを考慮したレギュラーフィット設計で、アクティブなシーンでもストレスなく着用できます。
生地には、軽量で丈夫なナイロンマイクロリップストップ素材を採用。防風性とはっ水性を備えながら、しなやかな着心地を実現しています。
主な素材特長
・PFHxSフリーのC6はっ水加工
・軽量でコンパクトに携帯可能
・適度な防風性
・肌ばなれの良い裏面の凹凸構造
・シワが目立ちにくいワッシャー加工
上記の製品は、各3色展開で、メンズ・レディース別展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
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TEL：03-3221-6883
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関連リンク
triton LT jkt
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triton LT jkt W's
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