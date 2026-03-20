アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』×「マリオンクレープ」コラボが決定！「アクリルフィギュアスタンド」などのオリジナルグッズが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西元丈夫）は、「アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』×マリオンクレープ」にて2026年4月3日(金)より新商品を販売します。
コラボ情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/beastars_marion/
アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』とマリオンクレープのコラボレーションが決定！
クレープ店員風の衣装に身を包んだレゴシとルイの新規描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や、クレープに包まれたキャラクターたちがキュートな「ランチクロス」など、コラボならではの新作アイテムが登場！
2026年4月3日(金)より全国のマリオンクレープ一部店舗およびオンラインにて販売開始します。
さらに、レゴシとルイをイメージした"コラボクレープ"も販売します。
開催情報
「アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』×マリオンクレープ」
・開催日時 2026年4月3日(金)～4月19日(日)
・開催店舗 マリオンクレープ全国5店舗
（東京タワー店・マルイファミリー志木店・函館赤レンガ倉庫店・上野アメ横店・心斎橋店）
・マリオンクレープ公式ページ https://marion.co.jp/news/6300/
・通販・商品案内 https://www.chugai-contents.jp/blog/event/beastars_marion/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
オリジナルメニュー
＜コラボクレープ 各1,000円(税込)＞
コラボクレープを1点ご購入ごとに、ノベルティコースター(全9種)をランダムで1枚プレゼントいたします。
レゴシのクレープ
ルイのクレープ
ノベルティコースター(全9種)
ノベルティ巻紙（全2種）
※コラボ限定デザイン巻紙はメニューのキャラクターに対応してのお渡し(クレープに巻いて提供)になります。
※詳細はコラボHPをご確認ください。
※コラボクレープ、ノベルティはなくなり次第終了となります。
オリジナルグッズ
■箔押し缶バッジ2種セット マリオンクレープコラボver.
販売価格：1,100円(税込)
■アクリルフィギュアスタンド マリオンクレープコラボver.（全2種）
販売価格：1,760円(税込)
ラインナップ：レゴシ、ルイ（全2種）
■トレーディングステッカー マリオンクレープコラボver.（全9種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入]4,950円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングミニキャラダイカットクリップ マリオンクレープコラボver.（全7種）
販売価格：1個 660円(税込)／1SET[7個入]4,620円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■A4クリアファイルセット マリオンクレープコラボver.
販売価格：880円(税込)
■ランチクロス マリオンクレープコラボver.
販売価格：2,200円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/beastars_marion/
予約期間：2026年4月3日(金)10:00～4月26日(日)23:59
発送日：2026年7月以降順次発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)板垣巴留（秋田書店）／東宝
【関連サイト】
アニメ「BEASTARS FINAL SEASON」公式サイト
https://bst-animation.com/
アニメ「BEASTARS」公式X
https://x.com/bst_anime
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://x.com/chugaionline