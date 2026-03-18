【本日解禁】一次産業を「資金力の広告競争」から解放する広告インフラ『Cube』開始。

SYOKUTSU

「食」のメディア『SYOKUTSU』を運営する竹村圭祐（兵庫県神戸市）は、日本の一次産業（農林水産業）が抱える資金・在庫・販路の課題を解決する新しい広告モデル『SYOKUTSU Cube（キューブ）』を、2026年3月18日（水）午前10時に公開しました。

詳細を見る :https://syokutsu.adpentas.com/cube/lp

本サービスは、広告費として現金を支払う代わりに、生産者が自社の食材や商品を提供することでPRができる「食材決済型」の広告インフラです。

生産者は現金の広告費を用意しなくても全国に向けて商品をPRでき、消費者はユーザー参加型の仕組みにより、高級食材を通常よりも大幅に割安な価格で入手できる可能性があります。

SYOKUTSUは、この仕組みにより生産者・消費者・メディアの三者にメリットが生まれる新しいエコシステムの構築を目指します。

■開発の背景 月間500万PV規模の成長の裏で直面した課題と抱えた「負債200万円」からの逆転

SYOKUTSUはサービス開始から約10ヶ月で月間500万PV規模まで成長しました。

しかし急激なアクセス増加に伴うシステムトラブルや広告プラットフォームのエラーなどが重なり、ユーザー還元のための資金がショート。200万円の負債を抱える絶望的な状況に直面しました。

その経験から見えてきたのが、現在のデジタル広告の構造的な課題です。

広告主が支払った広告費は、プラットフォーム手数料などを経ることでメディアに届くまでに大きく減少します。特に資金力に余裕のない一次産業にとっては、広告出稿そのものが難しいケースも少なくありません。

そこでSYOKUTSUは

「現金ではなく、商品そのものを広告費として活用できないか」

という発想から、新しい広告モデルの開発に着手しました。

それが今回公開された『Cube』です。

■ Cubeの仕組み：三方良しのエコシステム

『Cube』は、将来的に食材と交換できる前売りチケットの仕組みを活用した広告モデルです。

生産者が提供した食材はプラットフォーム上で紹介され、ユーザーはチケットを購入して応援できます。

この仕組みにより、以下のようなメリットが生まれます。

■生産者のメリット（現金広告費ゼロで全国PR）

現金広告費ゼロで全国PR

生産者は現金の広告費を用意する必要がなく、自社の商品や余剰在庫を提供することで全国のユーザーにPRできます。

販路拡大と認知度向上を同時に実現できる仕組みです。

■消費者のメリット（2万円相当の神戸牛が最安2,000円に）

チケットを早く買う「早割」と、欲しい食材を応援する「いいね割」を組み合わせることで、交換に必要なチケット枚数が劇的に減少。

その結果、通常高価格帯の食材が破格で入手可能になります。

（※3/31までは公開記念でチケットが70%OFFの1枚150円）

■メディアのメリット（良質な食コンテンツが集まる）

良質な食コンテンツが集まる

高品質な特産品が集まることで、広告費に依存しない形でコンテンツが生まれ、ユーザーによるSNS拡散なども期待できます。

■ 今後の展望：日本の食産業の「ポジション」を引き上げる

日本の一次産業は世界的に見ても高品質な商品を生み出していますが、資金力の差によってPR機会に格差が生まれるケースもあります。

SYOKUTSUはCubeを通じて、資金力ではなく

商品の価値

生産者のストーリー

で評価される新しい仕組みづくりを目指します。

代表コメント

SYOKUTSU代表

竹村圭祐

日本の食産業には、世界に誇れる素晴らしい商品が数多くあります。

しかし、広告費や販路の問題によって十分に知られていないケースも多いと感じています。

Cubeは「現金がなくてもPRできる仕組み」を作ることで、生産者と消費者の新しい出会いを生み出したいという思いから開発しました。

この仕組みが、日本の食産業の可能性を広げるきっかけになればと考えています。

【サービス概要】

・サービス名：SYOKUTSU Cube（キューブ）

・リリース日時：2026年3月18日（水）午前10:00

・公式サイトURL：https://syokutsu.adpentas.com/

【代表者プロフィール】

竹村 圭祐（35歳） 「食」のメディア SYOKUTSU 代表。

飲食店マネージャーやWEBマーケティング業務を経て、日本の食産業のポジションを底上げするべく独立。

【本件に関するお問い合わせ・ご取材依頼】

SYOKUTSU

代表：竹村圭祐

メールアドレス

keisuke_takemura@adpentas.com

公式X

@syokutsu_