株式会社HappyAdwordsが展開する、100%瀬戸内海産の自然由来バスソルト『EPSOPIA（エプソピア）』が、日本全国の流行の最前線をいく情報を集めた「2026年 [最新版] 注目情報はこれだ！」（役に立つガイドブックシリーズ）にて紹介されました。同誌内の「暮らしを豊かにする話題のアイテム」や「美しく健康になるため」のセクションに関連する注目の商品として取り上げられています。■ 掲載誌情報書籍名： 2026年 [最新版] 注目情報はこれだ！ シリーズ： 役に立つガイドブックシリーズ 内容： 日本全国の注目の情報を見つけに、流行の最前線をいく300件を紹介するガイドブックです。また、エプソピアは楽天市場店にて「スーパーSALE」連動キャンペーンを開催中です。■「楽天スーパーSALE」連動 キャンペーン概要開催期間： 2026年3月4日(水) 20:00 ～ 3月11日(水) 01:59対象商品： エプソピア 600g（約45回分）× 2個セット特別特典：1．通常価格より20％OFF！2．2個セット購入で、さらに「もう1個（600g）」を無料プレゼント！（合計3個・約135回分のお届けとなります）該当URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/

『エプソピア』とは？

エプソピアは、瀬戸内海産を100％使用し、特殊製法でナトリウム（塩分）を99.5%以上除去した、高純度な結晶フレーク状にした完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。■ 3つのこだわり ■１．100%天然成分・無添加 着色料、香料、防腐剤を一切使用していないため、赤ちゃんや肌の弱い方でも安心してご入浴いただけます。２．圧倒的なコストパフォーマンス 今回対象となる200gサイズは、約15回分（※）使用可能。1回あたり約66円という低価格で、毎日のバスタイムを贅沢なセルフケアの時間に変えます。３．追い焚き・残り湯洗濯OK ナトリウムを99.5％以上除去しておりますので、風呂釜を傷める心配がなく、残り湯も洗濯にご利用いただけます。

■ 商品詳細商品名： EPSOPIA（エプソピア）バスソルト 600g × 2個セット（＋1個プレゼント）20％OFF内容量： 合計1.8kg（600g × 3個）※計約135回分販売場所： EPSOPIA（エプソピア）楽天市場店URL： https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては下記にお願いいたします。株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓhttps://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/027-384-8221