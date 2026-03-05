こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「LEARNING INNOVATION AWARDS 2025」において「LEARNING PERFORMANCE AWARD（ラーニングパフォーマンス賞）」を受賞
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：勝根 秀和、証券コード：3839、以下「当社」）は、ALL DIFFERENT株式会社主催の「LEARNING INNOVATION AWARDS 2025」において、「LEARNING PERFORMANCE AWARD（ラーニングパフォーマンス賞）」を受賞いたしました。
アワード概要
「LEARNING INNOVATION AWARDS」は、ALL DIFFERENT株式会社が主催する、人材育成分野における先進的な取組みを表彰するアワードです。
当社受賞部門
アワード名：LEARNING INNOVATION AWARDS 2025
受賞部門：LEARNING PERFORMANCE AWARD（ラーニングパフォーマンス賞）
LEARNING PERFORMANCE AWARDは、組織開発・人材育成の取り組みが、成果指標と結びついている企業・団体を表彰するものです。
当社の取組みと受賞の背景
当社は「まんなかに、人」という人事ポリシーを掲げ、安心を基盤にやりがいを持って長く働き続けられる環境を整備するため、以下の取組みを行っております。
１．長く安心して働ける「生涯企業」としての基盤
従業員が安心して長く働き続けられるよう、金銭面と環境面の両方から「ウェルビーイング」を追求しております。具体的には、ライフイベントに合わせた働き方を選択できる制度「つむぐキャリア制度」や会社の現状を測るためのエンゲージメントサーベイの導入、また、部署を横断した社内交流会（ダイアログイベント）の機会の定期的な提供等、個々の価値観やライフイベントに対応し、安心して長く働くための制度を導入しております。また、定年延長と役職定年制の廃止により、ベテラン層もモチベーションを維持しながら活躍し続けられる環境を整備しました。さらに、残業時間が前年比で削減された場合、その成果を従業員に還元する「残業削減の還元」といった独自の制度を導入しております。
２．若手が早期に活躍できる仕組み
全社員が自主的に学べる機会や、若手が早期から活躍できる環境を整備しております。
具体的には、社員個人が学びたいことを会社が支援するオンデマンド研修の提供や、資格受験料の補助等によりバックアップする自律的なキャリア教育制度を運用しております。また、一人ひとりが「まんなかで活躍」できる環境づくりを大切にし、若手のうちから裁量のある業務や責任ある役割を担う機会提供を行い、実践を通じて成長を加速させる風土があります。
これらの取組み等により、定着率の高さや若手社員の活躍が評価され、今回の受賞に至りました。
今後も、当社は「人が生み出す付加価値こそが企業成長の原動力」であると考え、“人”を最大の財産と位置づけた人的資本経営を推進し、企業価値向上に努めてまいります。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年9月30日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室 担当：岡田、國久
TEL：06-6202-0413 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp