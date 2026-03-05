こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
白百合女子大学が3月20日（金・祝）に「春のオープンキャンパス」を開催 ― 同日行われる航空業界のホスピタリティを考える人気企画《エアラインフォーラム》とのセット参加も可能
白百合女子大学（東京都調布市／学長：猪狩友一）は3月20日（金・祝）に「オープンキャンパス」を開催。大学紹介や入試ガイダンスなど、大学の特色が分かるプログラムを用意しています。
さらに、各学科で行われる学科ガイダンスでは、教員・学生それぞれの視点から学科の魅力をご紹介するとともに、白百合の学びを体験できる模擬授業を実施します。
白百合生とのアットホームな時間やすべての白百合生がワンキャンパスとして学ぶ学習環境をじっくり堪能できます。全学部全学科対象に開かれているホスピタリティ・マネジメントプログラムが主催する午前のキャリアイベントは、株式会社ANA総合研究所と連携して毎年実施しているものです。高校生・保護者・高校教員も参加が可能で、例年、遠方から足を運ばれる参加者が多い人気企画となります。
■オープンキャンパス 概要
【日時】 3月20日（金・祝） 13:00〜17:00（受付開始12:30）
【場所】 白百合女子大学
・東京都調布市緑ヶ丘1-25（京王線「仙川駅」から徒歩10分）
※駐車場の用意はないため、来場には公共の交通機関をご利用ください。
【申込】 申込不要（下記URLから事前受付をしておくとスムーズに入場可能）
https://www.shirayuri.ac.jp/admission/oc/260320.html#application
【プログラム】
〇学科別ガイダンス（学科紹介＋模擬授業）
■所要時間（60分）
学科紹介に加えて、学びの特色がわかるテーマの授業を学科別に実施します。高校の授業とはひと味違う、大学での学びを体験してみましょう！
〇大学紹介
■所要時間（30分）
初めての方におすすめ！学びの特色やキャリア支援など、白百合の魅力をご紹介します。
〇入試ガイダンス
■所要時間（30分）
白百合の入試ラインアップをご紹介。2027年度入試の最新情報をお届けします。
〇キャンパスツアー
学生スタッフがキャンパスをご案内します。ツアー中、気になることがあれば質問もOK！白百合生気分を味わいながらお楽しみください。
〇トークコーナー
白百合生や教員と自由に話せるトークコーナーを設置します！お気軽にお越しください。入試相談コーナーも別途設置しています。
プログラムの詳細はこちら▼
【URL】
https://www.shirayuri.ac.jp/admission/oc/260320.html
午前には高校生も参加できる「エアラインフォーラム」を開催
また、「春のオープンキャンパス」と同日の午前中に、株式会社ANA総合研究所との連携による「エアラインフォーラム」を開催します。ANA総研講師による公開講座や座談会など「ANAのおもてなしの秘密を通じて、ホスピタリティを高める方法を知る」をテーマに魅力あふれる企画を実施します。
＜次のような皆さんにオススメ！＞
・将来CA（キャビンアテンダント）やGS（グランドスタッフ）を目指している方
・大学でホスピタリティやその産業について学びたい方
・人と関わる仕事がしたい方
フォーラムの詳細はこちら▼
【URL】
https://www.shirayuri.ac.jp/news/2025/002116.html
▼本件に関する問い合わせ先
白百合女子大学 大学経営推進室
住所：東京都調布市緑ヶ丘1-25
TEL：03-3326-1062
FAX：03-3326-1076
メール：kikaku1@shirayuri.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
