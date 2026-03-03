格安SIMの乗り換え先、MVNO事業者は日本通信SIMが最多 - 低価格と安心感が支持される理由に -
メディアやECなどデジタル系新規事業開発及びデジタルマーケティング支援を行う株式会社ストロボ（代表取締役 下山哲平、以下：当社）は、スマートフォン利用者100人を対象に「格安SIMの乗り換え先に関する調査」（2026年1月時点）を実施しました。その結果を発表します。
◆2026年1月時点での現在の携帯キャリア、ドコモが24%でトップ
現在利用しているキャリアは「ドコモ（docomo）」が24.0%で最も多く、次いで「楽天モバイル」が16.0%、「UQモバイル※povo含む」が12.0%という結果となりました。
【現在使用しているキャリアに関する調査結果】
・ドコモ（docomo）：24.0%
・楽天モバイル：16.0%
・UQモバイル※povo含む：12.0%
・ワイモバイル（Y!mobile）※ラインモ含む：10.0%
・au：7.0%
・アハモ（ahamo）※irumo、eximo含む：6.0%
・ソフトバンク（SoftBank）：5.0%
・上記以外：20.0%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342748/images/bodyimage1】
※格安SIM乗り換え先に関する最新調査2026年1月
出典元： 格安SIMの乗り換え先、最も選ばれたMVNO事業者は日本通信SIM-低価格と安心感が支持される-
URL:https://sugoi-hikaku.com/mobile/sim-news202601
◆2026年1月時点でのMVNO事業者、乗り換え先は日本通信SIMが約17%で最多
MVNO事業者の格安モバイル（格安SIM）への乗り換え先として最も多かったのは「日本通信SIM」で16.9%でした。次いで「mineo」が16.2%、「イオンモバイル」が15.6%という結果となりました。
【MVNO事業者への乗り換え先の調査結果】
・日本通信SIM：16.9%
「料金が圧倒的に安い」「プランがシンプルで分かりやすい」「評判が良く、無駄なく使えそう」
・mineo：16.2%
「独自サービス（パケットシェア等）が魅力」「ユーザーコミュニティがあり安心」「使い方に合わせて柔軟に選べる」
・イオンモバイル：15.6%
「イオン店舗で対面サポートできる安心感」「大手企業で信頼感がある」「料金プランが多く自分に合ったものを選べる」
・IIJmio：14.9%
「老舗で実績がある安心感」「料金プランが豊富でコスパが良い」「端末割引などキャンペーンが魅力」
・J:COM MOBILE：8.4%
・ゲオモバイル：4.5%
・NUROモバイル：3.2%
・H.I.S.モバイル：3.2%
・ユーネクストモバイル：2.6%
・ロケットモバイル：1.9%
・QTモバイル：1.3%
・LIBMO：1.3%
・リンクスメイト：1.3%
・エキサイトモバイル：0.6%
・DTI SIM：0.6%
・NifMo：0.6%
・スマモバ：0.6%
・y.u mobile：0.6%
・ユーミーモバイル：0.6%
・センターモバイル：0.6%
・上記以外：3.9%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342748/images/bodyimage2】
◆2026年1月時点でのMNO事業者、格安モバイルは楽天モバイルが約42%でトップ
MNO事業者への乗り換え先として最も多く選ばれたのは「楽天モバイル」で、41.5%のユーザーが気になると回答しました。次いで「アハモ（ahamo）」が16.9%、「UQモバイル」が13.8%という結果となりました。
【MNO事業者への乗り換え先の調査結果】
・楽天モバイル：41.5%
「料金が安く、データ使用量に応じたシンプルな仕組みが魅力」「楽天ポイントなど特典があり、楽天経済圏との相性が良い」「Rakuten Linkで国内通話が無料になる」
・アハモ（ahamo）：16.9%
「ドコモ回線で安心、品質を保ったまま料金が分かりやすい」「プランがシンプルで、追加料金を気にせず使いやすい」「系列内の乗り換えで手続きが楽そう」
